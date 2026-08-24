Dans quels pays l'iPhone 17 Pro est-il le plus cher et le moins cher ?

Bien qu'Apple annonce les prix de base de ses nouveaux smartphones lors des présentations officielles, les chiffres finaux varient considérablement pour les acheteurs du monde entier. En raison des droits de douane, des taxes locales et des coûts logistiques, le prix d'un même modèle peut plus que doubler dans certains pays.

Visual Capitalist a publié Deutsche Bank en s'appuyant sur les données analytiques de iPhone 17 Pro (256 GB) un classement mondial comparant les prix du produit phare dans différents pays.

Le marché le plus cher au monde : la Turquie en tête

Avec le prix le plus élevé du classement, la Turquie occupe la première place :

Turquie — 2592 $ : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, la taxe spéciale à la consommation et les droits de douane élevés pour l'enregistrement du code IMEI ont plus que doublé le prix de l'appareil ;

Brésil — 2260 $ : Classé deuxième en raison de droits d'importation stricts ;

Égypte — 1872 $ : Complète le trio des marchés les plus chers ;

En Europe : Parmi les pays européens, la Hongrie est le pays où l'iPhone 17 Pro est le plus cher.

Dans quel pays l'iPhone 17 Pro est-il le moins cher ?

Selon les résultats de la comparaison, les pays où le nouveau produit phare est le plus abordable ont été identifiés :

Japon — 1121 $ : Considéré comme le marché le moins cher au monde ;

États-Unis — 1181 $ : Deuxième prix le plus bas ;

Corée du Sud — 1181 $ : Maintient le même prix que les États-Unis.

Ainsi, la différence entre les marchés les plus chers (Turquie) et les moins chers (Japon) est de 1471 $. En d'autres termes, pour le prix d'un seul smartphone en Turquie, on peut acheter 2 iPhone 17 Pro au Japon.

Comparaison des prix et situation sur le marché russe

Classement des pays Prix de l'iPhone 17 Pro (256 GB) Caractéristique du marché Turquie 2592 $ Le plus cher (taxes et prélèvements élevés) Brésil 2260 $ Droits d'importation élevés Égypte 1872 $ Dans le trio de tête Russie (M.Video) ~1562 $ (132 990 roubles) Importation parallèle (non officielle) États-Unis / Corée du Sud 1181 $ Parmi les prix les plus avantageux Japon 1121 $ Le marché le moins cher au monde

Comme les produits Apple ne sont pas vendus officiellement en Russie, ils ne figurent pas dans la liste générale, mais via les mécanismes d'importation parallèle, ce modèle est proposé dans les réseaux « M.Video » à environ 1562 $ (132 990 roubles).

La disparité des prix est liée, outre la politique d'Apple, à la législation fiscale nationale de chaque pays, aux chaînes logistiques et aux configurations de carte SIM (eSIM uniquement dans certains pays).