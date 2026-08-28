Xiaomi lance le smartphone Redmi Note 17 5G en Europe

Xiaomi, l'une des principales marques technologiques chinoises, a officiellement lancé les ventes de son dernier appareil abordable, le smartphone Redmi Note 17 5G, sur le marché européen. Selon ixbt.com, bien que le gadget de nouvelle génération ait déjà été présenté sur le marché indien, la version destinée à l'Europe se distingue par un certain nombre de caractéristiques uniques et de différences techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que

En particulier, l'appareil commercialisé en Europe est équipé d'une batterie de 7700 mAh. À titre de comparaison, la version de ce modèle sur le marché indien comprenait une batterie légèrement plus grande de 8000 mAh. Néanmoins, les deux versions prennent entièrement en charge la charge filaire rapide de 45 W ainsi que les technologies de charge filaire inversée de 22,5 W.

Performances et nouveaux logiciels

Le smartphone est propulsé par le processeur moderne Snapdragon 4 Gen 4. Au niveau logiciel, l'appareil fonctionne sous l'interface personnalisée HyperOS 3 basée sur le système d'exploitation Android 16. Xiaomi a annoncé garantir une stabilité à long terme pour ses utilisateurs, en offrant quatre mises à jour majeures d'Android (jusqu'à la version Android 20) et six ans de correctifs de sécurité. Cela garantit que le gadget restera pertinent jusqu'en 2032.

À l'avant, l'appareil dispose d'un écran AMOLED lumineux de 6,99 pouces avec une résolution de 2396 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de l'écran est de 1800 nits, ce qui permet une utilisation confortable même en plein soleil. L'écran est protégé contre les dommages par le verre Corning Gorilla Glass 7i. En termes de capacités photographiques, le smartphone est équipé d'un module caméra principal de 50 MP et d'une caméra frontale de 16 MP.

Modifications et prix

Les fonctionnalités supplémentaires incluent un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, deux haut-parleurs, un port infrarouge, le Wi-Fi 5, des adaptateurs Bluetooth 5.1 et une puce NFC. De plus, la société a présenté une variante 4G du Redmi Note 17 en plus de la version 5G. Ils diffèrent principalement par le processeur : la version 4G fonctionne sur la plateforme Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Sur le marché européen, le Redmi Note 17 5G est disponible en trois couleurs : violet céleste, bleu turquoise et noir. Le prix de la version avec 6 GB de RAM et 256 GB de stockage interne est de 380 euros. Le prix de départ de la variante 4G pour la version avec 4 GB de RAM et 128 GB de stockage commence à 250 euros.