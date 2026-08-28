Le transport du futur est arrivé : quelles sont les capacités du nouveau drone-hoverboard ?

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Le transport du futur est arrivé : quelles sont les capacités du nouveau drone-hoverboard ?

Des ingénieurs chinois continuent de transposer dans la réalité les scènes des films futuristes. L'une des startups prometteuses du pays a officiellement présenté une nouvelle invention qui devrait révolutionner le monde du transport personnel : CoolFly Urban un appareil volant individuel.

La particularité de l'appareil est que l'utilisateur peut se déplacer librement dans les airs en position debout, sans être assis.

Ni siège, ni cabine : comment est conçu le CoolFly Urban ?

L'appareil ressemble à un hybride entre un drone traditionnel et un skateboard volant (hoverboard) :

  • Design ouvert sans cockpit : Il n'y a ni cabine fermée ni siège spécial ; l'utilisateur porte un casque de protection et s'appuie sur une colonne de direction au centre de la plateforme ;

  • Puissants ventilateurs à quatre canaux : L'appareil décolle et atterrit verticalement grâce à quatre puissants ventilateurs carénés entourés de filets de sécurité ;

  • Aucune licence requise : Les inventeurs affirment qu'aucune licence aéronautique complexe ou diplôme de pilote n'est nécessaire pour piloter ce gadget — le système dispose d'une stabilisation entièrement automatique et d'un contrôle simplifié.

Vitesse et capacités : caractéristiques techniques

Les principaux paramètres techniques du CoolFly Urban enregistrés lors des tests :

  • Capacité de charge : jusqu'à 90 kg ;

  • Vitesse maximale : 70 km/h ;

  • Autonomie de vol : 11 minutes avec une seule charge/plein.

Les images des tests montrent deux pilotes d'essai survolant facilement des champs, des plans d'eau et des routes dégagées, réussissant même à atteindre une altitude considérable et à faire du vol stationnaire.

Selon les experts, ces véhicules volants compacts pourraient devenir l'un des modes de transport les plus populaires à l'avenir pour éviter les embouteillages urbains, effectuer des opérations de sauvetage et pour le tourisme extrême.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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