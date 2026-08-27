Les compositions officielles pour le match Barcelone - Athletic !

Dans ce match en retard de la 1ère journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone affronte l'Athletic Bilbao en Catalogne. À 23h59 heure de Tachkent, les entraîneurs ont officiellement confirmé les onze de départ avant le coup d'envoi de cette rencontre.

Les deux équipes abordent ce choc crucial avec des compositions offensives.

Compositions officielles :

FC Barcelone :

Gardien : Joan García

Défenseurs : Espart, Martín, Cubarsí, Eric García

Milieux : Pedri, Beral, Fermín López

Attaquants : Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Athletic Bilbao :

Gardien : Unai Simón

Défenseurs : Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Rincón, Lui-Jan

Milieux : Gaurexisar, Canales, Oihan Sancet

Attaquants : Nico Williams, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta

Duel offensif : Yamal contre les frères Williams

Cette rencontre attire l'attention par ses duels intenses sur les ailes. Côté catalan, Lamine Yamal et Raphinha seront les principaux atouts offensifs, tandis que pour les visiteurs, les frères Nico et Iñaki Williams sont prêts à mettre la défense adverse en difficulté.

Ce match en retard est crucial pour les deux équipes afin d'améliorer leur classement en La Liga.