Banane au goût de glace : faits fascinants sur ce fruit bleu unique !

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Banane au goût de glace : faits fascinants sur ce fruit bleu unique !

Contrairement à la banane ordinaire, la Blue Java Banana attire l'attention par sa peau bleu argenté et son goût inhabituel. Le plus intéressant est que la saveur de ce fruit rappelle à beaucoup la glace à la vanille. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom de « banane glace ».

La Blue Java Banana est un hybride des espèces Musa acuminata et Musa balbisiana. Lorsqu'elle n'est pas mûre, sa peau présente une teinte bleu argenté caractéristique.

Une fois le fruit arrivé à maturité, sa couleur devient progressivement jaune.

L'intérêt majeur de cette banane ne réside pas seulement dans son apparence. Sa chair est plus tendre et plus crémeuse que celle d'une banane classique.

Grâce à son léger arôme de vanille et son goût sucré, beaucoup la comparent à de la glace.

En raison de cette caractéristique, la Blue Java Banana suscite un intérêt particulier chez ceux qui ne consomment pas de produits laitiers. Elle est cultivée dans des régions tropicales, notamment à Hawaï, aux Philippines, aux Fidji et dans certaines parties de l'Amérique centrale.

Elle est plus résistante au froid que les autres variétés de bananes et se distingue par sa capacité à s'adapter à différentes conditions climatiques.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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