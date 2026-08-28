Nouveaux rendus du flagship Samsung Galaxy S27 Pro dévoilés

Des informations préliminaires et des rendus haute qualité sur la nouvelle génération de flagships de Samsung, attendus dans les prochaines années, ont commencé à circuler. Selon ixbt.com, des images révélant l'apparence d'un tout nouveau modèle, le Samsung Galaxy S27 Pro, ont été publiées sur Internet. Ce smartphone fera partie de la série de flagships de la marque coréenne prévue pour 2027. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Selon les premières données, le modèle Galaxy S27 Pro sera commercialisé comme une version plus compacte du flagship Galaxy S27 Ultra. Le nouvel appareil reprend presque entièrement le design de son grand frère, mais la différence majeure réside dans l'absence du stylet S Pen dans le châssis. Cette approche est destinée aux utilisateurs qui préfèrent des gadgets plus compacts mais dotés de hautes performances.

Spécifications techniques et design compact

D'après les informations diffusées, le Samsung Galaxy S27 Pro sera équipé d'un écran de 6,6 pouces. Cela signifie que cet indicateur est inférieur de 0,3 pouce à celui de l'écran du Galaxy S27 Ultra. Les dimensions précises du smartphone devraient être de 154,06 × 73,77 × 7,95 mm. Grâce aux similitudes esthétiques, les utilisateurs bénéficieront du langage de design du modèle Ultra dans un format plus pratique.

En termes de capacités optiques, le nouveau flagship devrait également occuper des places de leader. Selon les initiés, l'appareil photo principal sera équipé d'un capteur massif de 200 MP. Il comprendra également un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu'un objectif téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x.

Matériel et capacités attendues

La vitesse et la puissance du smartphone devraient être assurées par des processeurs haute performance. Selon les rapports, la plateforme matérielle pourrait être basée sur la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Parallèlement, selon la tradition de Samsung, l'utilisation du processeur Exynos 2700 pour les versions destinées à certains marchés n'est pas exclue.

Pour assurer l'autonomie de l'appareil mobile, une batterie de 5200 mAh est prévue. Il s'agit d'un indicateur suffisamment élevé pour un boîtier compact, permettant aux utilisateurs de profiter de leur appareil tout au long de la journée sans se soucier de la charge.

Conformément à son calendrier traditionnel, Samsung devrait organiser la présentation officielle des smartphones de la série Galaxy S27 au début de l'année 2027. Rappelons qu'auparavant, des rendus du Galaxy S27 standard et du modèle avancé Galaxy S27 Ultra, appartenant à la même série, avaient déjà été publiés sur Internet.