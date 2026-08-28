Nouveaux rendus du flagship Samsung Galaxy S27 Pro dévoilés

·25·Technologie
Nouveaux rendus du flagship Samsung Galaxy S27 Pro dévoilés

Des informations préliminaires et des rendus haute qualité sur la nouvelle génération de flagships de Samsung, attendus dans les prochaines années, ont commencé à circuler. Selon ixbt.com, des images révélant l'apparence d'un tout nouveau modèle, le Samsung Galaxy S27 Pro, ont été publiées sur Internet. Ce smartphone fera partie de la série de flagships de la marque coréenne prévue pour 2027. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Selon les premières données, le modèle Galaxy S27 Pro sera commercialisé comme une version plus compacte du flagship Galaxy S27 Ultra. Le nouvel appareil reprend presque entièrement le design de son grand frère, mais la différence majeure réside dans l'absence du stylet S Pen dans le châssis. Cette approche est destinée aux utilisateurs qui préfèrent des gadgets plus compacts mais dotés de hautes performances.

Spécifications techniques et design compact

D'après les informations diffusées, le Samsung Galaxy S27 Pro sera équipé d'un écran de 6,6 pouces. Cela signifie que cet indicateur est inférieur de 0,3 pouce à celui de l'écran du Galaxy S27 Ultra. Les dimensions précises du smartphone devraient être de 154,06 × 73,77 × 7,95 mm. Grâce aux similitudes esthétiques, les utilisateurs bénéficieront du langage de design du modèle Ultra dans un format plus pratique.

En termes de capacités optiques, le nouveau flagship devrait également occuper des places de leader. Selon les initiés, l'appareil photo principal sera équipé d'un capteur massif de 200 MP. Il comprendra également un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu'un objectif téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x.

Matériel et capacités attendues

La vitesse et la puissance du smartphone devraient être assurées par des processeurs haute performance. Selon les rapports, la plateforme matérielle pourrait être basée sur la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme. Parallèlement, selon la tradition de Samsung, l'utilisation du processeur Exynos 2700 pour les versions destinées à certains marchés n'est pas exclue.

Pour assurer l'autonomie de l'appareil mobile, une batterie de 5200 mAh est prévue. Il s'agit d'un indicateur suffisamment élevé pour un boîtier compact, permettant aux utilisateurs de profiter de leur appareil tout au long de la journée sans se soucier de la charge.

Conformément à son calendrier traditionnel, Samsung devrait organiser la présentation officielle des smartphones de la série Galaxy S27 au début de l'année 2027. Rappelons qu'auparavant, des rendus du Galaxy S27 standard et du modèle avancé Galaxy S27 Ultra, appartenant à la même série, avaient déjà été publiés sur Internet.

SamsungGalaxy S27 ProSmartphonesTechnologiesActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente sa nouvelle hotte aspirante intelligente MijiaXiaomi présente sa nouvelle hotte aspirante intelligente MijiaAujourd'hui, 01:51PeakDo présente une batterie externe avec trépied intégré pour Starlink MiniPeakDo présente une batterie externe avec trépied intégré pour Starlink MiniAujourd'hui, 01:23Xiaomi lance le smartphone Redmi Note 17 5G en EuropeXiaomi lance le smartphone Redmi Note 17 5G en EuropeAujourd'hui, 01:00Le transport du futur est arrivé : quelles sont les capacités du nouveau drone-hoverboard ?Le transport du futur est arrivé : quelles sont les capacités du nouveau drone-hoverboard ?Aujourd'hui, 00:01Le Redmi Note 17 Pro Max arrive sur le marché international : batterie géante et prix de 600 eurosLe Redmi Note 17 Pro Max arrive sur le marché international : batterie géante et prix de 600 eurosHier, 22:55Le Huawei Nova 16s Pro arrive sur le marché mondial avec un appareil photo de 200 MPLe Huawei Nova 16s Pro arrive sur le marché mondial avec un appareil photo de 200 MPHier, 22:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo