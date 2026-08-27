Notre nouveau légionnaire en coupes d'Europe : Behruz Karimov en phase de groupes avec Lugano

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Notre nouveau légionnaire en coupes d'Europe : Behruz Karimov en phase de groupes avec Lugano

Lors du match retour des barrages de qualification de l'UEFA Europa Conference League (UECL), le club suisse Lugano s'est déplacé sur le terrain du Maccabi Tel-Aviv. La rencontre, intense et disputée, 1-1 s'est soldée par un match nul.

Vainqueurs 2-1 à domicile lors du match aller, les Suisses ont décroché, sur l'ensemble des deux rencontres (score cumulé 3-2), une qualification historique pour la phase de ligue du tournoi.

Les débuts historiques de notre défenseur

Pour les fans de football ouzbeks, ce match revêtait une importance particulière :

  • Changement à la 82e minute : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov est entré en jeu à la 82e minute à la place de l'un des leaders de l'équipe, Renato Steffen ;

  • Premier pas en coupe d'Europe : Ce match a marqué les débuts officiels de notre compatriote sous les couleurs de Lugano et en compétition européenne. Karimov a contribué à solidifier la défense dans les dernières minutes pour préserver le résultat.

Détails du match et buts

Le sort de la rencontre s'est joué dans la dernière partie de la seconde période :

  • 69e minute : Les hôtes ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par Peretz (1-0) ;

  • 79e minute : Le club suisse a intensifié sa pression et a égalisé par l'intermédiaire de Derek Moncada (1-1), reprenant ainsi l'avantage au score cumulé.

Désormais, Behruz Karimov et son équipe affronteront les meilleurs clubs du continent lors de la phase de ligue de la Conference League cet automne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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