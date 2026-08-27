Le Huawei Nova 16s Pro arrive sur le marché mondial avec un appareil photo de 200 MP

Le géant technologique chinois Huawei se prépare à lancer l'un de ses nouveaux smartphones phares, le Huawei Nova 16s Pro, sur le marché international. Selon ixbt.com, l'entreprise a publié les premiers teasers officiels de l'appareil sur la page mondiale de Huawei Mobile et a officiellement confirmé son lancement en dehors de la Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après les premières images et informations diffusées, le nouveau Huawei Nova 16s Pro semble être la version internationale du Huawei Nova 16 Pro, déjà disponible sur le marché chinois. En termes de design, ces appareils sont pratiquement identiques, l'accent étant mis sur des capacités photographiques de haute qualité.

Capacités optiques avancées

Huawei a déjà confirmé que le futur smartphone mondial sera équipé d'un capteur principal de 200 MP. Bien que les autres spécifications techniques de la version internationale n'aient pas encore été entièrement révélées, les experts supposent que le module principal sera identique à celui de la version chinoise.

Si l'appareil photo principal reste inchangé, le Huawei Nova 16s Pro sera doté d'un grand capteur de 200 MP de 1/1,28 pouce avec une ouverture F/1,8. Dans la version chinoise, ce module est complété par un ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu'un téléobjectif périscopique de 50 MP avec zoom optique 3,7x. À l'avant, une caméra selfie haute résolution de 50 MP est attendue.

Écran et caractéristiques techniques

Le modèle de base lancé sur le marché chinois est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,84 pouces avec une résolution de 2856 × 1320 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de ce panneau atteint 6000 nits, garantissant une visibilité parfaite même sous la lumière directe du soleil.

L'architecture matérielle de l'appareil repose sur la puce HiSilicon Kirin 9010S, avec des options de mémoire vive de 12 GB et des capacités de stockage interne de 256 GB, 512 GB et 1 TB. De plus, la version chinoise intègre une batterie massive de 7000 mAh avec une charge rapide de 100 W. Cependant, comme Huawei modifie souvent la capacité de la batterie pour les versions mondiales, ce chiffre pourrait varier légèrement sur le marché international. Le châssis du smartphone devrait également bénéficier d'une protection IP65.

Pour l'instant, la date exacte du lancement du Huawei Nova 16s Pro n'a pas été annoncée. Néanmoins, selon les initiés, le nouvel appareil pourrait être présenté lors de l'événement mondial Chase the Wild le 2 septembre, aux côtés des montres connectées Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro et Watch D3.