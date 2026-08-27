Omar Marmoush s'exprime sur son transfert à Tottenham et les plans de l'entraîneur

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Omar Marmoush s'exprime sur son transfert à Tottenham et les plans de l'entraîneur

Le buteur égyptien, officiellement rejoint le club londonien de Tottenham Omar Marmoush a accordé sa première interview officielle dans sa nouvelle équipe. Dans une déclaration au service de presse du club, l'attaquant a révélé pourquoi il a choisi le projet des « Spurs » et ses objectifs futurs au sein du club.

Rappelons que le club londonien a recruté Marmoush avec une option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

« J'ai beaucoup aimé les mots de l'entraîneur » : La raison du transfert

L'attaquant égyptien a souligné que la conversation personnelle avec l'entraîneur principal a été décisive dans sa prise de décision :

« Je ressens des émotions incroyables d'être ici. Je suis très heureux de commencer l'entraînement avec l'équipe et j'ai hâte de rencontrer nos supporters au stade.

Tottenham est considéré comme l'un des plus grands clubs, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier. Le projet qui m'a été proposé m'a semblé très intéressant.

J'ai parlé personnellement avec l'entraîneur. Je peux dire que les plans et la philosophie qu'il a exposés m'ont beaucoup plu. Je suis convaincu que nos visions du football et notre passion s'accordent parfaitement », a déclaré Marmoush.

Une nouvelle force en attaque

Auparavant connu pour ses performances de haut niveau à l'Eintracht et à Manchester City», Marmoush devrait devenir la principale arme offensive de Tottenhampour la nouvelle saison.

Les supporters et les experts prédisent que la vitesse élevée et les talents de buteur de l'Égyptien renforceront considérablement le parcours des Londoniens en Premier League et dans les compétitions de coupe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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