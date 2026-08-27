Le Redmi Note 17 Pro Max arrive sur le marché international : batterie géante et prix de 600 euros

Xiaomi a officiellement lancé son tout nouveau smartphone très attendu, le Redmi Note 17 Pro Max, sur le marché mondial. Ce modèle a immédiatement attiré l'attention des passionnés de technologie grâce à sa batterie haute capacité et ses spécifications avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau smartphone est équipé d'une batterie de 9210 mAh sur le marché européen. Parallèlement, dans certaines autres régions internationales, notamment au Japon, la version commercialisée dispose d'une capacité de batterie encore plus grande, atteignant 10 000 mAh.

Capacités techniques et performances

Selon les données fournies par le fabricant, l'énorme batterie permet à l'appareil de fonctionner pendant trois jours sans recharge dans des scénarios d'utilisation classiques. De plus, le smartphone prend en charge la charge filaire rapide de 100 W ainsi que la technologie de charge inversée de 27 W.

La partie matérielle de l'appareil est basée sur le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, qui offre des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et les applications multimédias. L'écran AMOLED intégré au smartphone a une diagonale de 6,83 pouces avec une résolution de 2772 × 1280 pixels.

Nouveautés en matière d'écran et de multimédia

Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz, ce qui garantit un affichage très fluide des images. L'écran prend également en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision, et sa surface est protégée par un verre résistant Corning Gorilla Glass Victus 2.

En ce qui concerne les capacités optiques, l'appareil photo principal se compose de capteurs de 50 et 8 mégapixels. La caméra frontale est équipée d'une lentille de 32 mégapixels, garantissant des analyses et des communications de qualité.

Parmi les autres caractéristiques notables de l'appareil, on trouve des haut-parleurs stéréo de qualité avec prise en charge Dolby Atmos, la technologie Wi-Fi 6, ainsi qu'une protection fiable contre l'eau et la poussière selon les normes IP66 et IP68.

Le nouveau Redmi Note 17 Pro Max est proposé aux acheteurs en quatre configurations de mémoire. En Europe, le prix de la version de base avec 8 GB de RAM et 256 GB de stockage est de 600 euros.