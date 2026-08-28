PeakDo présente une batterie externe avec trépied intégré pour Starlink Mini

Selon Ixbt.com, la société PeakDo a dévoilé une nouvelle batterie externe originale conçue pour le terminal satellite Starlink Mini. Cet appareil ne se contente pas d'alimenter le modem Internet, il sert également de support pratique pour son installation, facilitant grandement son utilisation lors de déplacements. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La principale caractéristique de conception de ce nouvel appareil réside dans son boîtier cylindrique. Alors que le modèle LinkPower 3, présenté il y a seulement un mois, arborait une forme trapézoïdale imposante, ce nouveau gadget bénéficie d'un design beaucoup plus compact et unique.

Une conception compacte à double fonction

Un trépied pliable se déploie depuis la partie inférieure du boîtier de la nouvelle batterie mobile, tandis que le terminal Starlink Mini se fixe sur la partie supérieure. Un support standard est utilisé pour sécuriser l'équipement.

Cette solution permet aux utilisateurs de se passer d'un support ou d'un trépied séparé. Cette conception est particulièrement utile pour établir rapidement une connexion Internet loin des réseaux électriques, en pleine nature ou en camping.

Fonctionnalités supplémentaires et protection

La surface latérale du boîtier de la batterie est équipée d'un écran couleur destiné à afficher les paramètres de fonctionnement et le niveau de charge restant. De plus, tous les connecteurs de cet accessoire, conçu pour une utilisation en extérieur, sont protégés par des capuchons rabattables.

Pour l'instant, le fabricant garde secrètes les spécifications techniques précises du nouvel appareil. À titre de comparaison, le modèle précédent, le PeakDo LinkPower 3, possédait une capacité de 99 Wh (27 500 mAh), pouvait alimenter le terminal pendant plus de 5,5 heures et était vendu au prix de 230 dollars.

Le nouveau modèle cylindrique étant beaucoup plus compact, on s'attend à ce que sa capacité de batterie soit légèrement inférieure. PeakDo n'a pas encore annoncé le nom exact du gadget, son prix ni sa date de commercialisation.