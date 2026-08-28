Xiaomi présente sa nouvelle hotte aspirante intelligente Mijia

La marque Xiaomi a lancé la nouvelle hotte aspirante intelligente Mijia Smart Range Hood 3 conçue pour la cuisine. Selon ixbt.com, cet appareil, équipé d'un système à double aspiration, d'une IA et d'un moteur inverseur, affiche un prix de lancement sur le marché chinois de 1999 yuans, soit environ 300 dollars américains. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Aspiration innovante et performance

La caractéristique principale de ce modèle réside dans son schéma d'aspiration bidirectionnel. Tandis que le canal latéral capture la fumée et les vapeurs directement près des ustensiles, la plaque de guidage de 24 pouces située sur la partie supérieure est chargée de collecter l'air pollué sur une zone plus large.

La performance de l'appareil atteint jusqu'à 30 mètres cubes par minute en mode intensif, idéal pour les cuissons vigoureuses. Selon ixbt.com, l'appareil est équipé d'un puissant moteur inverseur avec une turbine dont le volume a été augmenté de 24 %, et sa pression statique maximale est de 1400 Pa.

Intelligence artificielle et contrôle pratique

Le modèle Mijia Smart Range Hood 3 est doté du mode intelligent AI Cruise, qui analyse la résistance dans le conduit de ventilation général du bâtiment pour ajuster automatiquement le fonctionnement du moteur. Cette automatisation vise à assurer une force d'aspiration stable aux différents étages et à empêcher le retour des odeurs désagréables et des fumées.

Pour le confort des utilisateurs, il est possible de coupler l'appareil avec une table de cuisson compatible, permettant à la ventilation de s'activer automatiquement dès l'allumage des plaques. De plus, grâce à des capteurs spéciaux reconnaissant les gestes, il est possible de contrôler les fonctions principales sans toucher l'appareil, évitant ainsi de salir le panneau avec des mains grasses.

Réduction du bruit et autonettoyage

Pour réduire le niveau sonore, le fabricant a utilisé un système à quatre niveaux comprenant l'optimisation du moteur, une structure de conduit d'air intégrée, une turbine élargie et un matériau insonorisant à double couche. Le niveau sonore en mode maximal ne dépasse pas 58 décibels.

L'appareil dispose également d'une fonction de nettoyage automatique, la surface de la turbine étant recouverte d'un revêtement oléophobe. Un mode spécial fait tourner le ventilateur à haute vitesse pour éliminer les graisses accumulées à l'intérieur sans démontage manuel. Le boîtier métallique gris mesure 895×375×887 millimètres et pèse 27 kilogrammes.