Un homme au bord de la mort change ses habitudes et sauve sa vie

·25·Monde
Un homme au bord de la mort change ses habitudes et sauve sa vie

Âgé de 58 ans et souffrant de graves problèmes de santé dus à l'alcool et à la malbouffe, Martin Davis a décidé de changer radicalement de vie après un avertissement médical. On lui a dit que s'il ne changeait pas ses habitudes, il mourrait dans quelques mois, mais qu'il pourrait prolonger sa vie de 10 ans s'il le faisait.

Martin commençait autrefois sa journée avec une baguette au bacon et un grand cappuccino avec quatre cuillères de sucre, suivis d'un autre sandwich et de cinq biscuits au chocolat. Pour le déjeuner, il choisissait un Big Mac de McDonald's, et pour le dîner, des plats surgelés. De plus, il buvait au moins une bouteille de vodka par jour. Son poids a atteint 174,64 kg.

En novembre 2020, son état s'est aggravé. Il a été hospitalisé pour des douleurs thoraciques, un essoufflement et une hypertension artérielle sévère. Martin a admis qu'à l'époque, il ne considérait pas l'alcool comme un problème grave, réalisant plus tard qu'il était un « alcoolique fonctionnel ».

Il a ensuite arrêté complètement l'alcool. Il a également renoncé aux sucreries, au chocolat et aux plats préparés, modifiant ainsi son régime alimentaire. Il consomme désormais principalement des noix, des fruits de mer et des légumes, et prépare parfois du curry ou du chili.

Cependant, les problèmes de santé de Martin n'ont pas totalement disparu. On lui a diagnostiqué une apnée obstructive du sommeil, des lésions hépatiques, une insuffisance rénale, de l'arthrite et plusieurs autres maladies cardiaques.

Une jeune fille en tenue de remise de diplôme et un homme posent devant la bannière de l'Université de Derby.

Plus tard, il a commencé à s'entraîner avec le coach personnel Clive Fearon. Martin a suivi des cours de boxe individuels, a aménagé une salle de sport chez lui et a pris l'habitude de marcher 14 000 pas chaque matin.

Grâce à deux années d'efforts, son poids est descendu à 78,47 kg.

Martin affirme qu'il souffre encore de problèmes de santé. Cependant, son objectif principal est de voir ses enfants terminer l'université. Il a assisté à la remise des diplômes de sa fille et souhaite maintenant vivre ce moment avec son fils.

Son entraîneur, Clive Fearon, a qualifié la transformation de Martin de « voyage incroyable ». Il souligne que le résultat le plus important n'est pas seulement la perte de poids, mais le changement d'attitude de Martin envers l'alimentation et son mode de vie.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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