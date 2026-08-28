Le télescope spatial de la NASA se prépare au lancement après des problèmes budgétaires de 4 milliards de dollars

Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, estimé à 4 milliards de dollars, a passé avec succès tous les tests financiers et organisationnels et est prêt pour le lancement. Selon les informations publiées par IXBT.com, ce projet scientifique colossal, en préparation depuis près de deux décennies, risquait d'être annulé il y a un an, mais la détermination de l'équipe a permis de sauver la mission. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le sort du projet a été compromis l'année dernière à la suite de coupes budgétaires massives proposées par l'administration américaine. Malgré le projet de réduire le financement de plus de moitié pour l'exercice 2026, à 156,6 millions de dollars, les experts ont poursuivi leurs travaux. À cette époque, l'appareil était déjà achevé à 95 %.

Difficultés financières et chemin vers l'espace

Face aux coupes budgétaires, l'équipe a dû travailler avec une pénurie de personnel et des ressources limitées. Néanmoins, les ingénieurs et les scientifiques n'ont pas arrêté les travaux de préparation du télescope. En conséquence, tous les obstacles sont désormais surmontés et l'appareil est prêt à rejoindre sa destination finale.

Selon les plans, le lancement tant attendu du télescope Nancy Grace Roman est prévu pour le 30 août de cette année. La fusée lourde Falcon Heavy de SpaceX a été choisie pour accomplir cette mission importante. L'appareil, qui sera envoyé dans l'espace par la fusée, servira à résoudre une série de problèmes scientifiques liés à la Terre.

Capacités uniques et recherches futures

Une fois dans l'espace, le vaisseau spatial sera dirigé vers le point de Lagrange L2, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce point est considéré comme l'une des zones les plus favorables pour effectuer diverses observations astronomiques et revêt une importance scientifique majeure.

Les experts soulignent que ce télescope de 4 milliards de dollars devrait révolutionner l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, la recherche de nouvelles exoplanètes et l'observation des mystères de l'univers. L'un de ses avantages les plus importants est que le champ de vision de l'appareil est environ 50 fois plus large que celui du célèbre télescope James Webb.

La capacité d'observation étendue permettra aux scientifiques d'obtenir les images les plus vastes et les plus détaillées de l'univers. Ce projet, qui risquait d'être fermé jusqu'à récemment, est devenu une réalité capable de transformer radicalement la compréhension humaine du cosmos.