Le service Igromir de Yandex est désormais disponible sur plus de 2,6 millions de téléviseurs

Le service de cloud gaming « Igromir » de Yandex étend sa couverture et est désormais accessible sur plus de 2,6 millions de téléviseurs via l'application « Kinopoisk ». Selon ixbt.com, les utilisateurs peuvent désormais lancer les jeux PC les plus populaires directement sur l'écran de leur téléviseur, sans avoir besoin de consoles dédiées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Actuellement, cette fonctionnalité couvre des appareils de plus de cinquante marques populaires telles que Tuvio, Digma, DEXP et BBK. La condition principale est que le téléviseur fonctionne sous le système d'exploitation YaOS et prenne en charge la version correspondante de l'application.

Utilisation pratique et équipement

Pour commencer à jouer, l'utilisateur doit simplement connecter une manette compatible au téléviseur et lier son compte Steam personnel. Le service fonctionne parfaitement avec les manettes Xbox et PlayStation, ainsi qu'avec la plupart des périphériques de contrôle destinés aux PC et aux appareils Android.

Si l'utilisateur ne possède pas de manette compatible, il peut facilement en commander une via « Yandex Market » ou « Yandex Lavka ». À Moscou et Saint-Pétersbourg, certains modèles peuvent même être livrés en 60 minutes.

Catalogue étendu et conditions de paiement

Le catalogue de jeux du service « Igromir » comprend plus de 250 titres issus des bibliothèques Steam, Epic Games et « Lesta Games ». Parmi eux, on trouve des titres populaires tels que Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert et Marvel Rivals.

Il n'est pas obligatoire d'avoir un abonnement « Yandex Plus » pour utiliser le service, car le système fonctionne sur une base de paiement à l'heure. Cependant, les abonnés peuvent échanger leurs points cumulés contre des minutes bonus.

Avenir technologique et plans

La technologie cloud exécute le jeu sur un serveur distant et transmet l'image finale à l'écran du téléviseur, tandis que les commandes envoyées via la manette sont renvoyées. Cette approche permet de profiter de jeux aux graphismes exigeants, indépendamment des capacités techniques de l'appareil.

Selon les experts, il est prévu d'intégrer le service « Igromir » à l'application « Kinopoisk » sur les téléviseurs basés sur Android TV d'ici la fin de 2026. Cela devrait élargir considérablement l'audience du service.