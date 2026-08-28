Meurtre en direct : Pourquoi César Gastélum a-t-il été tué ? Les assassins démasqués

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Meurtre en direct : Pourquoi César Gastélum a-t-il été tué ? Les assassins démasqués

Les forces de l'ordre mexicaines ont conclu avec succès une opération spéciale de grande envergure concernant le meurtre du blogueur de 25 ans César Daniel Nolasco Gastélum, qui avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux (connu sur la toile sous le nom de César Gastélum ou « Cesarín » ).

Le ministre mexicain de la Sécurité et de la Protection des citoyens, Omar García Harfuch, a officiellement annoncé que, suite aux recherches menées par le Centre national de renseignement, les suspects du meurtre ont été identifiés et arrêtés dans l'État de Puebla.

Opération sanglante : Attaque armée contre les agents

L'arrestation du suspect nommé Jesús Alberto « N » dans la zone de San Andrés Cholula s'est transformée en un véritable affrontement armé :

  • Tirs contre la police : Lorsque les enquêteurs et les membres de l'unité spéciale se sont approchés, trois criminels armés ont ouvert le feu sur eux ;

  • Riposte et pertes : À la suite des tirs de riposte des forces de l'ordre, l'un des assaillants a été neutralisé sur place, tandis que les deux autres, dont le suspect principal Jesús Alberto, ont été capturés blessés ;

  • Armes saisies : Au cours de l'opération, trois armes à feu, une grande quantité de munitions et des véhicules ont été saisis en tant que preuves matérielles.

L'horreur du 4 août : Le direct n'avait pas été coupé

Ce crime retentissant a eu lieu le 4 août dans la ville de Culiacán, dans l'État de Sinaloa :

  • Assassins à moto : Alors que le blogueur diffusait un direct (stream) sur les réseaux sociaux avec plusieurs connaissances près d'un restaurant de restauration rapide, deux individus armés à moto ont tiré plusieurs coups de feu sur lui avant de prendre la fuite ;

  • Tragédie filmée : Les instants précédant l'attaque et les cris des personnes appelant à l'aide ont été capturés en direct ;

  • Mobile du crime : Les enquêteurs étudient minutieusement si le meurtre est lié aux contenus et déclarations controversés publiés par le blogueur sur les réseaux sociaux.

Le responsable du gouvernement mexicain, García Harfuch, a souligné que l'identité de tous les participants a été pleinement établie, déclarant : « Personne ne restera impuni ».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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