Samsung travaille sur One UI pour le Galaxy S24 Ultra

Samsung poursuit le processus de mise à jour logicielle pour ses anciens appareils phares. Selon le site ixbt.com, une première version de test de l'interface One UI 9 a été repérée pour le smartphone Galaxy S24 Ultra, suscitant un grand intérêt parmi les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, le nouveau firmware de test portant le numéro S928BXXU6ZZHK est spécifiquement destiné au modèle Galaxy S24 Ultra. Cette étape démontre la stratégie du fabricant sud-coréen visant à fournir à ses appareils des technologies modernes et des systèmes d'exploitation mis à jour en temps opportun.

Fonctionnalités de One UI 9 et base Android 17

Les experts soulignent que la future interface One UI 9 sera basée sur le système d'exploitation Android 17. Cela devrait élargir davantage les capacités du smartphone et constituer une étape importante pour assurer la stabilité et la sécurité du système.

Le nouveau logiciel offrira aux utilisateurs des fonctionnalités avancées basées sur l'IA. En particulier, il est indiqué que le programme inclura la fonctionnalité Now Nudge, des capacités améliorées de Galaxy AI, ainsi que des outils renforcés pour la protection des données personnelles.

Processus de test et autres modèles

Selon des rapports précédents, les appareils de la série Galaxy S24 et les plus récents Galaxy S25 devaient rejoindre le programme de test bêta de One UI 9 aux côtés d'autres modèles avancés. Il semble désormais que ce processus soit en cours.

De plus, il a été révélé que des firmwares numérotés S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI ont été détectés sur les serveurs internes du fabricant pour le modèle Galaxy S23, l'ancien fleuron de la génération précédente. Cela confirme que Samsung ne néglige pas ses anciens modèles phares.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas annoncé de dates précises pour la présentation officielle et la phase de test public du nouveau logiciel. Cependant, l'apparition de versions de test indique que ce processus n'est plus très éloigné.