SpaceX lance un nouveau forfait Starlink pour les petits navires

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SpaceX lance un nouveau forfait Starlink pour les petits navires

La société SpaceX, appartenant à Elon Musk, a présenté un nouveau forfait Internet par satellite Starlink destiné aux plaisanciers et aux propriétaires de navires privés. Selon ixbt.com, ce service, baptisé Personal Maritime, offre aux propriétaires de petits navires une connexion pratique et un accès Internet illimité même en haute mer. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'abonnement mensuel pour ce nouveau forfait est de 185 dollars américains. L'un des principaux avantages de ce pack est que les utilisateurs peuvent naviguer près des côtes d'autres pays pendant de longues périodes sans avoir l'obligation de revenir dans le pays d'enregistrement tous les 30 jours.

Conditions tarifaires et restrictions

Cependant, SpaceX a établi des règles strictes pour l'utilisation de ce forfait préférentiel. Personal Maritime est exclusivement réservé aux navires de plaisance ou privés mesurant moins de 40 pieds (environ 12,2 mètres). Il est précisé que les navires de pêche commerciale, les ferries et les grands yachts ne sont pas éligibles à ce programme.

Selon les conditions tarifaires, le trafic Internet est totalement illimité et la vitesse n'est pas réduite dans une zone allant jusqu'à 12 milles marins (environ 22 kilomètres) des côtes. À ce stade, ce service n'est accessible que sur invitation, proposé aux utilisateurs ayant déjà utilisé le service Starlink en mer.

Aspects financiers et coûts futurs

Lors de la connexion, le nom du navire, son pavillon, sa longueur ainsi que les documents prouvant son enregistrement sont requis. Selon l'entreprise, ces mesures servent à empêcher l'utilisation du tarif préférentiel à des fins commerciales.

Compte tenu du fait que le forfait Global Priority actuellement disponible pour les marins coûte 650 dollars par mois, la nouvelle option à 185 dollars semble beaucoup plus économique. Néanmoins, ces économies ne restent valables qu'à proximité des côtes.

Si le navire sort de la zone des 12 milles, l'utilisateur doit activer le mode Ocean Mode, et dans ce cas, le trafic est facturé séparément. Il est intéressant de noter que SpaceX a triplé le prix du trafic supplémentaire en haute mer, le fixant à 6 dollars par gigaoctet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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