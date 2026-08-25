Dans la région de Yaroslavl en Russie, une femme âgée a cultivé une pastèque géante de 18 kilogrammes dans sa serre en suivant les recommandations de l'intelligence artificielle. La taille de la récolte a suscité un vif intérêt pour cette expérience.

La femme a sollicité l'intelligence artificielle pour l'entretien de la pastèque dans sa serre. Elle a demandé des conseils sur les soins aux plantes, la fertilisation et les conditions de culture.

Le résultat a été une récolte nettement plus importante que celle des pastèques ordinaires.

La pastèque récoltée pesait 18 kilogrammes. Ce résultat est particulièrement remarquable dans les conditions de la région de Yaroslavl, l'une des zones au climat relativement frais en Russie.

Le point le plus intéressant est que la jardinière a obtenu une récolte bien plus grande que prévu en utilisant les conseils de l'intelligence artificielle pour entretenir la plante.