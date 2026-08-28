Xiaomi présente le smartphone Poco X8 Power 5G avec une batterie de 10 000 mAh

·1·Technologie
Xiaomi présente le smartphone Poco X8 Power 5G avec une batterie de 10 000 mAh

La marque Xiaomi a officiellement dévoilé l'un de ses nouveaux appareils très attendus, le smartphone Poco X8 Power 5G. Selon ixbt.com, l'aspect le plus important et le plus remarquable de ce gadget est qu'il est équipé d'une énorme batterie d'une capacité de 10 000 mAh. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Capacités techniques et écran

Selon les informations présentées, le lancement du smartphone est prévu pour le 4 septembre de cette année, et le marché indien sera la première région à commercialiser ce modèle. Le fabricant souligne que grâce à l'énorme batterie, l'appareil peut fonctionner en continu jusqu'à 3,5 jours sans recharge, et la durée de vie de la batterie atteint six ans.

Si l'on se fie aux fuites d'informations précédentes, le nouveau Poco X8 Power 5G affiche également des performances élevées en matière de charge. En particulier, le smartphone prend en charge une charge filaire rapide de 100 W ainsi qu'une technologie de charge filaire inversée de 27 W pour alimenter d'autres appareils.

La face avant de l'appareil est équipée d'un écran AMOLED de qualité avec une diagonale de 6,83 pouces. La luminosité maximale de l'écran est de 3500 nits, ce qui permet de l'utiliser facilement même sous la lumière directe du soleil. La sécurité de l'écran est assurée par un verre de protection robuste Gorilla Glass Victus 2.

Protection et capacités de l'appareil photo

Le boîtier du Poco X8 Power 5G bénéficie d'un indice de protection IP69K contre la poussière et l'eau, le plus élevé pour les appareils grand public modernes. Cela permet de l'utiliser sans problème même dans des conditions extrêmement difficiles.

En ce qui concerne les capacités optiques, l'appareil photo principal du smartphone se compose d'un ensemble de capteurs de 50 et 8 mégapixels. Pour des autoportraits de qualité et des appels vidéo, une caméra frontale de 32 mégapixels est installée. Les teasers officiels montrent clairement le boîtier jaune vif caractéristique de l'appareil et le bloc photo carré situé sur le panneau arrière.

De plus, Xiaomi garantit à ses utilisateurs un support logiciel à long terme. Selon cette garantie, le modèle Poco X8 Power 5G recevra quatre mises à jour majeures du système d'exploitation Android ainsi que des correctifs de sécurité réguliers pendant six ans.

XiaomiPoco X8 Power 5GSmartphoneAndroidTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le service Igromir de Yandex est désormais disponible sur plus de 2,6 millions de téléviseursLe service Igromir de Yandex est désormais disponible sur plus de 2,6 millions de téléviseursAujourd'hui, 15:55SpaceX lance un nouveau forfait Starlink pour les petits naviresSpaceX lance un nouveau forfait Starlink pour les petits naviresAujourd'hui, 14:58Le télescope spatial de la NASA se prépare au lancement après des problèmes budgétaires de 4 milliards de dollarsLe télescope spatial de la NASA se prépare au lancement après des problèmes budgétaires de 4 milliards de dollarsAujourd'hui, 14:23Des changements attendus dans la géométrie et l'ergonomie du châssis du Samsung Galaxy S27 UltraDes changements attendus dans la géométrie et l'ergonomie du châssis du Samsung Galaxy S27 UltraAujourd'hui, 13:57Samsung travaille sur One UI pour le Galaxy S24 UltraSamsung travaille sur One UI pour le Galaxy S24 UltraAujourd'hui, 13:27Le prix de la mémoire des smartphones explose et dépasse celui des processeursLe prix de la mémoire des smartphones explose et dépasse celui des processeursAujourd'hui, 12:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo
Kawasaki prépare la production en série de son robot quadrupède Corleo