Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge du milieu de terrain Rodri après son transfert de Manchester City au FC Barcelone. Le coach national a comparé son milieu défensif à Lionel Messi, exprimant sa conviction quant à sa capacité d'adaptation facile à n'importe quelle équipe. Ce transfert est l'un des plus retentissants et importants de 2026. Selon Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Radio Marca, Luis de la Fuente a souligné l'importance de Rodri non seulement en équipe nationale, mais aussi en club. Le spécialiste a noté que le joueur n'aurait aucune difficulté à s'adapter au nouveau championnat, affirmant que son haut niveau s'intègre dans n'importe quel système tactique. Selon lui, le milieu de terrain est le meilleur joueur du monde à son poste.

Sur la montée en puissance du championnat espagnol

Le transfert de Rodri au club catalan est également un événement majeur pour le championnat national. De la Fuente s'est réjoui de voir des joueurs de classe mondiale évoluer en La Liga espagnole. À son avis, le retour de stars espagnoles de ce niveau dans leur championnat national augmente la qualité du tournoi et renforce la compétitivité.

Le sélectionneur a également exprimé son souhait de voir d'autres joueurs espagnols évoluant à l'étranger revenir dans des clubs de leur pays pour démontrer leur haut potentiel. Il a été souligné que cette situation aurait un impact positif non seulement sur les clubs, mais sur l'avenir du football espagnol dans son ensemble.

La fin de la carrière internationale de Lionel Messi

Au cours de l'entretien, Luis de la Fuente a également évoqué Lionel Messi, qui a récemment mis fin à sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine. Rappelons que la finale de la Coupe du Monde 2026 a opposé l'Espagne à l'Argentine, et que ce match était le dernier de l'attaquant légendaire avec l'Albiceleste.

Le sélectionneur espagnol a salué l'immense contribution de Messi au football mondial et son héritage immortel. Il a souligné qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour évaluer les réalisations d'un tel joueur, car son statut légendaire est déjà évident pour tous et il restera à jamais un symbole de gratitude pour les fans de football.