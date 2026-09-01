Le Xiaomi 18 Pro Max sera doté d'un nouvel appareil photo haute résolution

Xiaomi, l'un des leaders du marché des smartphones, se prépare à faire passer les capacités de photographie mobile à un niveau supérieur avec son prochain appareil phare. Selon les dernières nouvelles du monde de la téléphonie, le futur Xiaomi 18 Pro Max sera équipé d'un système de caméra avancé unique. Cette innovation est considérée comme une étape majeure pour les amateurs de photographie mobile. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com et le célèbre insider chinois Smart Pikachu, le futur flagship sera le premier appareil à intégrer un capteur principal de 200 MP basé sur la technologie Lofic. Cette technologie permet d'améliorer considérablement la qualité de l'image et le traitement de la lumière. En conséquence, les utilisateurs pourront obtenir des clichés nets et riches en détails dans toutes les conditions.

Traitement de style allemand

L'un des aspects les plus remarquables de l'appareil est son style de traitement visuel. L'insider souligne que la caméra du nouveau smartphone s'appuie sur un mécanisme de traitement d'image de style allemand. Cette approche permet de préserver le naturel et l'esthétique professionnelle lors de la prise de vue.

De plus, la caméra intègre une fonction de traitement adaptatif des couleurs basée sur l'IA. Ce système est spécialement configuré pour rendre les photos prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux ou archivées sans retouche supplémentaire. Cela permet non seulement de gagner du temps au quotidien, mais aussi de garantir des résultats universels.

Capacités de l'IA

Dans le monde des technologies modernes, le rôle de l'IA ne cesse de croître et Xiaomi propose des solutions avancées à cet égard. Les réseaux intelligents et les technologies cloud servent à étendre davantage les capacités de la caméra de l'appareil.

Il est rapporté que Xiaomi utilise un grand modèle d'IA cloud en collaboration avec Leica. Parallèlement, un modèle d'IA local fonctionnant directement sur le smartphone sera également intégré. La synergie de ces deux systèmes permet un traitement rapide des données et offre les meilleurs résultats possibles.

Pour l'instant, tous les secrets de la série Xiaomi 18 n'ont pas été révélés, et les experts s'attendent à ce que davantage d'informations apparaissent à mesure que la présentation officielle approche. Ce flagship créera sans aucun doute un environnement concurrentiel sérieux sur le marché des technologies mobiles.