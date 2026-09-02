Un directeur ayant commis des agressions sexuelles sur des personnes handicapées condamné à 15 ans de prison

En Corée du Sud, l'ancien directeur d'un établissement pour personnes handicapées a été reconnu coupable de crimes graves et condamné à 15 ans de prison.

Selon la BBC, l'ancien directeur, identifié sous le nom de Kim, qui dirigeait l'établissement Sekdongwon à Incheon, a été condamné pour avoir agressé sexuellement trois pensionnaires.

L'enquête sur cette affaire a débuté en février de l'année dernière. Par la suite, les autorités chargées de l'application des lois ont commencé à examiner les plaintes déposées contre le directeur de l'établissement.

L'incident a également déclenché des enquêtes à grande échelle. Le gouvernement sud-coréen a inspecté 1 507 établissements de soins pour personnes handicapées dans tout le pays. En conséquence, des cas potentiels de violence ont été identifiés dans 33 d'entre eux.

En outre, une évaluation spéciale commandée par le district de Ganghwa a révélé que 20 pensionnaires actuelles et anciennes de Sekdongwon pourraient avoir été victimes de violences.

Le Premier ministre sud-coréen, Kim Min-seok, a qualifié cette situation de problème grave, soulignant que de tels événements remettent à l'ordre du jour des tâches cruciales pour l'État et la société.