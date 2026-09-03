L'Apple iPhone Ultra pourrait marquer un tournant radical dans son design

·2·Technologie
L'Apple iPhone Ultra pourrait marquer un tournant radical dans son design

Alors qu'Apple se prépare à présenter ses prochains appareils phares, des informations intéressantes sur les futurs smartphones ont circulé sur Internet. Selon le site ixbt.com, le modèle iPhone Ultra, attendu en septembre, pourrait marquer un changement radical dans la philosophie de design d'Apple, en abandonnant un élément qui a été son symbole principal pendant des années. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Les images des nouvelles vitres de protection apparues sur le réseau donnent un premier aperçu de l'apparence des futurs appareils. En particulier, des différences notables sont visibles lors de la comparaison des vitres d'écran destinées à l'iPhone Ultra et à l'iPhone 18 Pro. Notamment, la vitre conçue pour la version Ultra attire l'attention par la présence d'une simple découpe ronde pour la caméra selfie, au lieu de l'habituel Dynamic Island.

Caractéristiques uniques du modèle Ultra

Selon l'analyse des experts, une telle décision de design est directement liée à la structure pliable du smartphone et à son boîtier ultra-fin. Selon les informations, l'iPhone Ultra devrait avoir une épaisseur de seulement 4,5 millimètres une fois déplié. Intégrer des modules Face ID complets pour les écrans externe et interne dans un boîtier aussi compact et fin est une tâche techniquement très complexe.

Pour cette raison, il est supposé que les ingénieurs d'Apple pourraient abandonner le système de reconnaissance faciale pour placer un lecteur d'empreintes digitales sur le côté de l'appareil. Si cette information est confirmée, l'iPhone Ultra deviendrait le premier produit phare d'Apple à être dépourvu de Face ID depuis la sortie de l'iPhone X.

Similitude avec les appareils Android

Ainsi, l'entreprise pourrait faire ses adieux à sa découpe d'écran caractéristique, apparue d'abord sous forme de large « encoche », puis sous forme de Dynamic Island. La simple découpe ronde pour caméra qui la remplace est une solution standard pour les smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation Android depuis de nombreuses années.

Ces changements montrent qu'Apple est prête à faire certains compromis pour réduire l'épaisseur du boîtier tout en offrant à ses utilisateurs les dernières capacités technologiques. À l'approche du lancement du nouveau produit phare, les discussions à ce sujet devraient s'intensifier.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro lancés sur le marché internationalHuawei Watch GT 7 et GT 7 Pro lancés sur le marché internationalAujourd'hui, 11:22Le smartphone Xiaomi 18 Fold sera doté de la plus grande batterie de sa catégorieLe smartphone Xiaomi 18 Fold sera doté de la plus grande batterie de sa catégorieAujourd'hui, 10:52Les utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold 8 confrontés à une déformation de l'écranLes utilisateurs du Samsung Galaxy Z Fold 8 confrontés à une déformation de l'écranAujourd'hui, 10:23Le Honor Magic 8 Pro élu meilleur flagship Android en termes de rapport qualité-prixLe Honor Magic 8 Pro élu meilleur flagship Android en termes de rapport qualité-prixAujourd'hui, 08:24Révolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméraRévolution de l'IA : Dyson présente une brosse à dents « intelligente » avec caméraAujourd'hui, 06:29La NASA pourrait partiellement désactiver la sonde New Horizons par manque de fondsLa NASA pourrait partiellement désactiver la sonde New Horizons par manque de fondsAujourd'hui, 01:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes