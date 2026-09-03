Le 20e tour de la Super League d'Ouzbékistan commence — calendrier des matchs

Super League d'Ouzbékistanentre dans une phase décisive pour le titre et les places sur le podium. Aujourd'hui, le 3 septembre, le 20e tour de notre championnat national débute officiellement. Le programme, étalé sur trois jours, promet aux supporters des chocs intenses capables de bouleverser le classement, notamment avec le match phare à Qarshi et une confrontation électrique dans la capitale.

Ouverture à Olmaliq et chocs brûlants du vendredi

Le calendrier du tour est si dense qu'il ne laisse aucun répit aux équipes :

Premier pas à Olmaliq : Le 20e tour s'ouvre aujourd'hui à 19h00 à Olmaliq avec le match entre l'AGMK et le club de « Khorazm », qui tente de consolider sa place dans la ligue ;

Le centre névralgique du tour — Qarshi : Le 4 septembre, les passionnés de football assisteront à un véritable classique : le derby régional entre « Nasaf » et le « Neftchi » de Fergana. Pour les locaux, en course pour le titre, ce match sera un test sérieux ;

Intensité dans la capitale : Vendredi soir, le club d'« Andijan », soutenu par l'un des publics les plus fervents de la ligue, se rendra au stade « Pakhtakor » à Tachkent.

Calendrier complet et horaires du 20e tour de la Super League

Tous les matchs se dérouleront sur trois jours selon le programme suivant :

3 septembre (jeudi) : 19:00 — « AGMK » — « Khorazm »

4 septembre (vendredi) : 18:00 — « Bunyodkor » — « Surkhon » 19:00 — « Navbahor » — « Lokomotiv » 19:00 — « Nasaf » — « Neftchi » (Match phare du tour) 20:15 — « Pakhtakor » — « Andijan »

5 septembre (samedi) : 18:00 — « Sogdiana » — « Mash'al » 18:00 — « Kokand-1912 » — « Dinamo » 20:15 — « Qizilqum » — « Bukhara »



Les résultats de ce tour auront un impact significatif tant sur l'écart de points dans la course au titre que sur la lutte pour le maintien des clubs menacés de relégation.

Selon vous, quelle équipe remportera les 3 points lors du match phare entre « Nasaf » et « Neftchi » ? « Pakhtakor » pourra-t-il briser la résistance d'« Andijan » à domicile ? Quel score pronostiquez-vous pour votre équipe favorite ? Laissez vos avis et prédictions dans les commentaires !