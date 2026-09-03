Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro lancés sur le marché international

Selon Ixbt.com, Huawei a lancé les versions mondiales de ses nouvelles montres intelligentes phares, la Huawei Watch GT 7 et la GT 7 Pro. Ce lancement a suscité un grand intérêt sur le marché des appareils portables, car les nouveaux gadgets ont bénéficié de mises à jour majeures non seulement en termes de design, mais aussi de fonctionnalités sportives et d'autonomie de la batterie. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le modèle de base est arrivé sur le marché en tailles 46 et 41 mm avec huit variantes de couleurs. La version Pro, destinée aux utilisateurs recherchant une structure plus robuste, est dotée d'un cadre en titane de haute qualité, d'une finition en céramique et d'un bracelet de sport spécial.

Fonctionnalités spécialisées pour les sports d'hiver

L'une des innovations les plus importantes des nouvelles montres intelligentes est la prise en charge étendue des sports d'hiver. L'appareil est capable de suivre avec précision le ski et le snowboard en analysant la posture corporelle et les changements d'altitude, même en l'absence de signaux GPS. La Huawei Watch GT 7 peut distinguer avec précision les descentes du temps passé sur les remontées mécaniques.

De plus, l'application Huawei Health propose des cartes détaillées de plus de trois mille stations de ski à travers le monde. Les utilisateurs peuvent compter le nombre de virages, mesurer les charges excessives et utiliser la fonction Team-Up, qui permet de suivre la position des membres du groupe en temps réel.

Opportunités pour les cyclistes et Intelligence Artificielle

Des commodités spéciales ont également été créées pour les amateurs de cyclisme, notamment la planification des montées, l'obtention d'informations sur la pente et la distance, ainsi que des alertes opportunes sur les virages dangereux. Une fois l'entraînement terminé, le système d'AI analyse en profondeur la charge globale.

Le rapport matinal évalue la préparation de l'organisme pour la nouvelle journée en fonction de la durée du sommeil, de la variabilité de la fréquence cardiaque et des indicateurs d'activité globale. Cela aide les athlètes et les personnes ayant un mode de vie actif à organiser correctement leur routine quotidienne.

Autonomie et politique tarifaire

Grâce aux batteries au silicium multicouches, les modèles Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro de 46 mm peuvent tenir jusqu'à 21 jours en mode d'utilisation légère. Parallèlement, les appareils prennent en charge les paiements sans contact via Curve Pay et le programme Huawei MultiPass avec un abonnement de trois mois à Health+.

Sur le marché britannique, la Huawei Watch GT 7 a été lancée à partir de 280 livres sterling, et la GT 7 Pro à partir de 380 livres sterling. Entre début septembre et mi-octobre, des coupons de réduction spéciaux de 50 livres sterling sont également offerts aux acheteurs.