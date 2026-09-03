La Fédération argentine de football annonce un hommage à Lionel Messi

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La Fédération argentine de football annonce un hommage à Lionel Messi

L'Association du football argentin (AFA) a annoncé un hommage national sans précédent dédié à la carrière internationale de Lionel Messi, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du pays. Selon Goal.com, cette décision émouvante fait suite à l'annonce officielle de la retraite internationale du joueur, ce qui a profondément touché toute la communauté du football argentin. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le communiqué officiel publié par l'AFA, le chronomètre sera arrêté un instant lors de tous les matchs du championnat national ce week-end. Cette action symbolique concernera toutes les divisions et compétitions, masculines comme féminines, garantissant que les immenses services rendus par l'attaquant de 39 ans soient reconnus aux quatre coins du pays.

Moments historiques et applaudissements

Conformément au plan, à la 10e minute de la première mi-temps des matchs du prochain tour, toutes les rencontres seront interrompues simultanément. Des milliers de supporters et de joueurs présents dans les stades applaudiront pendant une minute pour honorer la carrière unique de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine.

L'AFA a également demandé aux clubs d'utiliser les écrans géants des stades pour diffuser des vidéos retraçant les meilleurs moments et buts de l'ancienne star du FC Barcelona et du PSG. Cela permettra aux fans de se remémorer une nouvelle fois le glorieux parcours de la légende du football, débuté en 2005 et ayant duré vingt et un ans.

La fin d'une carrière légendaire

Lionel Messi avait confirmé la fin de sa carrière internationale dans un message émouvant écrit à la main sur ses réseaux sociaux. Selon lui, c'était une décision difficile mais inévitable, dictée par son âge et sa condition physique. Après la finale de la Coupe du Monde 2026, le joueur avait annoncé qu'il ne porterait plus le maillot national.

Au cours de sa carrière, Messi a marqué un nombre record de 125 buts pour l'équipe nationale d'Argentine, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il a participé à six Coupes du Monde et a finalement soulevé le trophée en 2022, mettant fin à l'interminable attente de 36 ans de l'Argentine.

La direction de l'AFA a souligné que cet hommage à grande échelle est le seul moyen de remercier dignement l'athlète qui a tant contribué au développement du football national. Alors que le football argentin fait ses adieux à son capitaine bien-aimé, la minute d'applaudissements dans les stades prouve une fois de plus que son héritage restera éternel.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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