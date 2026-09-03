Le smartphone Xiaomi 18 Fold sera doté de la plus grande batterie de sa catégorie

Xiaomi travaille activement sur son prochain flagship pliable. Selon le rapport d'ixbt.com, le nouveau Xiaomi 18 Fold sera équipé de la batterie la plus imposante parmi les smartphones pliables similaires sur le marché. Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une autonomie accrue sans augmenter l'épaisseur ni le poids. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Lu Weibing, représentant de l'entreprise, le smartphone sera doté d'une batterie Xiaomi Jinshajiang d'une capacité de 6000 mAh. L'intégration d'une telle réserve d'énergie dans un boîtier pliable très fin et léger a été rendue possible grâce à une nouvelle conception de batterie multicouche. Les experts ont réussi à maintenir un équilibre parfait entre compacité et haute performance.

Technologies de batterie avancées et capacités de charge

La densité énergétique de cette batterie atteint 920 Wh/L, et sa teneur en silicium a été augmentée de 20 %. Ces solutions technologiques ont permis d'accroître considérablement la capacité sans agrandir la taille de la batterie. Sur le marché actuel, ces indicateurs sont considérés comme l'un des résultats les plus avancés de sa catégorie.

L'appareil sera non seulement doté d'une batterie haute capacité, mais aussi de technologies de charge rapide. En particulier, le Xiaomi 18 Fold prendra en charge la charge filaire de 67 W et la charge sans fil de 50 W. Cela permettra aux utilisateurs de restaurer complètement la charge de la batterie en peu de temps.

Capacités d'affichage et de caméra

Outre la batterie, le fabricant a révélé certaines informations sur d'autres spécifications techniques de l'appareil. Le smartphone sera équipé d'un écran interne de 7,58 pouces avec un rapport de 2:1. Pour améliorer la sécurité et la durabilité de l'écran, un verre ultra-fin UTG à double couche a été utilisé.

En ce qui concerne les capacités photo, il est prévu d'installer un objectif périscopique moderne avec une distance focale de 80 mm. De plus, le boîtier du smartphone sera protégé par un cadre en alliage d'aluminium ultra-résistant de série 7, ce qui augmentera encore sa durabilité.