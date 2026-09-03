Les stades « se figent » : les matchs du championnat argentin seront interrompus à la 10e minute en hommage à Messi

L'une des pages les plus brillantes et grandioses de l'histoire du football mondial s'est tournée. Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et champion du monde, Lionel Messi, avait annoncé le 31 août qu'il mettait officiellement fin à sa longue et glorieuse carrière internationale sous le maillot de l'« Albiceleste ». En hommage au capitaine qui a ramené la Coupe du monde à toute une nation après 36 ans d'attente, l'Association du football argentin (AFA) a annoncé une initiative nationale surprenante et sans précédent.

Hommage au mythique « numéro 10 » : comment les matchs seront-ils interrompus ?

Selon la décision de l'Association, afin d'honorer le capitaine qui a accompli des miracles sous le numéro 10, toutes les prochaines rencontres se dérouleront selon un scénario spécial :

Solidarité de toutes les ligues : Cette action couvrira l'intégralité des matchs de la prochaine journée, non seulement dans les championnats masculins, mais aussi dans toutes les ligues et divisions du football féminin ;

L'arrêt historique à la 10e minute : À chaque match, dès que le chronomètre affichera la 10e minute, le coup de sifflet de l'arbitre retentira, le ballon sera arrêté et le jeu sera totalement suspendu pendant une minute ;

Applaudissements collectifs sur le terrain : Tous les acteurs du match — joueurs, remplaçants, arbitres et staffs techniques — exprimeront leur gratitude à la star légendaire par une minute d'applaudissements ininterrompus ;

L'unisson des tribunes : Les dizaines de milliers de supporters présents dans les stades se joindront à cette vague de solidarité pour participer à cette ovation collective ;

Vidéo spéciale sur les écrans : Pendant cette minute de pause, les écrans géants des stades diffuseront une vidéo spéciale préparée par l'AFA, compilant les moments les plus émouvants et les victoires historiques de Messi avec la sélection.

La fin d'une ère glorieuse : l'héritage de Messi en équipe nationale

La carrière de Lionel Messi avec l'Argentine a été une véritable histoire de drame, de persévérance et de triomphe final. Après de nombreuses critiques et des finales perdues, il a mené son équipe au sommet de la Copa América, puis de la « Finalissima » et enfin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Son départ est perçu non seulement par l'Argentine, mais par toute la communauté sportive mondiale, comme la fin symbolique d'une grande ère du football.

Selon vous, quel a été le moment le plus inoubliable et émouvant de Lionel Messi sous le maillot argentin : la victoire à la Coupe du Monde 2022 ou le soulèvement de la Copa América tant attendue au Maracanã ? Messi a-t-il pleinement accompli sa mission avec l'équipe nationale d'Argentine ? Laissez vos avis en commentaires !