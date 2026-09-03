Une vérité inattendue révélée dans l'affaire du bébé disparu à Karachi

Des informations inattendues ont été révélées dans l'affaire d'un nouveau-né porté disparu à Karachi, au Pakistan. Le médecin-chef d'un hôpital privé a déclaré que les examens médicaux ont montré que la femme n'était pas enceinte au moment de son admission.

La chef du service de gynécologie de l'hôpital, le Dr Anjum Ara Hasan, l'a annoncé dans un message vidéo. L'affaire a fait la une après des informations selon lesquelles un nouveau-né aurait disparu lors d'un accouchement dans un hôpital du quartier de Nazimabad à Karachi.

Selon le Dr Hasan, la femme s'est présentée pour la première fois à l'hôpital en février, affirmant être enceinte de trois mois. Cependant, une échographie réalisée à l'époque n'a montré aucune grossesse.

Par la suite, la femme a été enregistrée à l'hôpital et s'est rendue plusieurs fois au service des urgences pour des examens.

Des documents suspects ont attiré l'attention

La patiente a également présenté un rapport d'échographie provenant d'un autre hôpital indiquant qu'elle était enceinte. Plus tard, elle est arrivée aux urgences avec ces documents et a été examinée par le médecin de garde.

Après avoir vérifié le rythme cardiaque et d'autres paramètres vitaux de la patiente, les médecins ont décidé de procéder à une opération. Mais après l'opération, il a été déterminé que la femme n'était pas enceinte.

La chef du service de gynécologie a également indiqué que les dossiers médicaux de la patiente à l'hôpital pourraient avoir été falsifiés. Elle a précisé que la femme n'avait pas été examinée directement par elle-même.

Le Dr Hasan a ajouté que des conclusions médicales et juridiques ont été obtenues dans cette affaire. Les résultats des tests de laboratoire et des examens médicaux ont également confirmé que la femme n'était pas enceinte.

Pour l'instant, la déclaration du médecin ne précise pas comment le bébé aurait disparu ni pourquoi des informations contradictoires sur la grossesse sont apparues.

Des informations complémentaires sont attendues pour clarifier tous les détails de l'incident.