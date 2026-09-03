Starlink lance son Internet par satellite haut débit sur le marché ougandais

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Starlink lance son Internet par satellite haut débit sur le marché ougandais

Starlink, l'un des leaders de la technologie spatiale, a officiellement annoncé le lancement de son Internet par satellite haut débit en Ouganda, un pays clé d'Afrique. Cette étape permettra d'améliorer la connectivité Internet pour la population, offrant un accès à un réseau fiable et à faible latence, y compris dans les zones reculées. Selon ixbt.com, les utilisateurs peuvent désormais commander et s'abonner au service via le site officiel de Starlink. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Récemment, le réseau Starlink, propriété de SpaceX, a considérablement renforcé sa position sur le continent africain. L'entreprise était notamment entrée sur les marchés des Émirats arabes unis, du Koweït et de la République centrafricaine. D'ici début 2026, il est prévu que l'Internet par satellite soit opérationnel dans plus de 20 pays africains, étendant ainsi sa couverture.

Expansion sur le marché africain et politique tarifaire

La large diffusion des services Starlink impose une concurrence sérieuse aux fournisseurs d'accès Internet traditionnels de la région. Dans certains pays africains, le coût de l'Internet par satellite est même inférieur à celui des services proposés par les principaux fournisseurs locaux. Par exemple, au Kenya, le tarif mensuel de base de Starlink n'est que de 10 dollars, ce qui contribue à élargir davantage la base de clients de l'entreprise dans la région.

Parallèlement, SpaceX prend des mesures importantes pour développer non seulement les réseaux Internet fixes, mais aussi la communication mobile. Cette semaine, un accord officiel a été signé entre SpaceX et le groupe hongrois 4iG, spécialisé dans les télécommunications et la défense, pour lancer le service Starlink Mobile. Cette collaboration devrait porter la qualité des services de communication mobile et Internet à un nouveau niveau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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