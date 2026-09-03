La date du prochain combat de Filip Hrgović et ses adversaires potentiels sont connus

Après sa victoire retentissante contre Moses Itauma à Londres, le nouveau champion du monde IBF des poids lourds, le Croate Filip Hrgović, a clarifié ses projets et la date de son retour sur le ring. Mike Coppinger, insider influent du magazine « The Ring », a révélé les détails de sa conversation avec Keith Connolly, le manager du boxeur. Selon lui, le prochain combat du champion est prévu pour le premier trimestre 2027.

Le plan idéal : un combat d'unification contre le vainqueur du duel entre Dubois et Wardley

La priorité absolue pour le camp de Hrgović est l'unification des autres ceintures de champion dans la division des poids lourds :

Ambition d'unification : « J'ai discuté en détail avec Keith Connolly des projets de Filip Hrgović. Dans le scénario idéal, Filip vise un combat d'unification immédiat ;

Adversaire ciblé : L'équipe souhaite affronter le vainqueur du choc entre Daniel Dubois et Fabio Wardley sur la route vers le titre de champion incontesté », a noté Mike Coppinger.

L'obstacle IBF : la menace Frank Sanchez et un grand show en Croatie

Cependant, les plans pourraient se heurter au règlement strict de la Fédération Internationale de Boxe (IBF) :

Challenger obligatoire : Le boxeur cubain invaincu et talentueux Frank Sanchez occupe la position de challenger numéro un au classement IBF. Conformément aux règles de la fédération, le champion est tenu de défendre d'abord sa ceinture contre le challenger officiel ;

Date de retour : L'équipe comprend qu'il sera très probablement nécessaire d'effectuer d'abord une défense obligatoire contre Sanchez. Le combat au premier trimestre 2027 (janvier-mars) est attendu ;

Soirée de championnat au pays : L'insider souligne que si Frank Sanchez est officiellement confirmé comme adversaire, il est très probable que ce combat de défense de titre grandiose soit organisé dans le pays natal de Filip Hrgović, la Croatie.

Rappelons que le week-end dernier, lors d'un combat intense à Londres, Filip Hrgović a battu la star montante britannique Moses Itauma par KO technique au neuvième round, remportant ainsi la ceinture de champion du monde IBF.

Selon vous, quelle est la bonne voie pour Hrgović : effectuer d'abord une défense obligatoire contre Frank Sanchez ou combattre directement le vainqueur de Dubois-Wardley pour le titre incontesté ? Hrgović peut-il dominer cette catégorie pendant de longues années ? Laissez vos avis dans les commentaires !