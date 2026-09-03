Carlo Ancelotti révèle ses relations avec José Mourinho

Carlo Ancelotti, sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, a effectué aujourd'hui, le 3 septembre, une visite surprise au centre d'entraînement de Valdebebas. Le technicien italien expérimenté, qui a atteint les sommets du football mondial avec les Madrilènes, a évoqué ses relations amicales de longue date avec l'actuel entraîneur des « Merengues », José Mourinho, et sa nouvelle mission à Madrid, exprimant une grande estime pour son collègue.

« José est un immense entraîneur » : La déclaration amicale d'Ancelotti

Après sa rencontre à Madrid et ses retrouvailles avec l'équipe, Ancelotti a répondu de manière ouverte et sincère aux questions sur la relation entre les deux grands entraîneurs :

Une amitié solide de longue date : « Mes relations avec Mourinho ? Nous entretenons d'excellentes relations depuis de nombreuses années. Nous sommes en contact régulier et chaleureux, nous échangeons souvent des idées et des messages », a déclaré Ancelotti ;

Satisfaction pour cette nouvelle opportunité au Real : « Je suis sincèrement heureux qu'il soit ici, au Real, et qu'il ait l'opportunité de travailler à nouveau dans ce grand club qui le connaît et l'apprécie tant » ;

Confiance dans les grands résultats : « Je pense qu'il accomplira de grandes choses ici. José est un véritable entraîneur de classe mondiale », a conclu le technicien italien en louant le potentiel de son collègue portugais.

Deux légendes qui ont écrit l'histoire de Madrid : Le passage de témoin

Rappelons que Carlo Ancelotti est considéré comme l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Il a dirigé le club pendant deux périodes — entre 2013-2015 et 2021-2025, soit plus de quatre saisons, et en Ligue des championsa offert une série de victoires éclatantes.

José Mourinho, revenu aux commandes de l'équipe en juin 2026, s'est lancé dans la conquête de nouveaux titres avec les « Merengues ». Cette visite et les éloges d'Ancelotti prouvent une fois de plus qu'il n'y a aucune rivalité entre ces deux grands techniciens, mais plutôt un profond respect professionnel et une solidarité sincère.

Selon vous, le Real Madrid version José Mourinho pourra-t-il réitérer les immenses succès de l'ère Carlo Ancelotti ? Comment évaluez-vous le respect mutuel et l'amitié entre ces deux maîtres du football mondial ? Partagez vos avis dans les commentaires !