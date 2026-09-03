Le superbe but de Haghnazari offre la victoire à l'AGMK face au Khorezm

Superliga d'OuzbékistanLa 20e journée a débuté à Olmaliq. L'équipe locale de l'AGMK a accueilli le Khorezm et a remporté une victoire courte mais précieuse de 1-0. Le sort du match a été scellé par un chef-d'œuvre inscrit très tôt.

La victoire de Haghnazari et Qosimov met fin à la mauvaise série

Les joueurs d'Olmaliq, dirigés par Mirjalol Qosimov, sont entrés sur le terrain avec l'objectif de mettre fin à la baisse de résultats observée lors des dernières journées :

Le coup décisif à la 15e minute : Le sort de la rencontre a été décidé par un magnifique but marqué par le légionnaire iranien Siyovash Haghnazari. Sa frappe précise à la 15e minute est restée l'unique but du match ;

Une série de 3 matchs terminée : Grâce à ce succès, les mineurs ont enfin mis fin à une série de 3 matchs sans but ni victoire ;

Progression au classement : Ayant récolté 3 points importants, l'AGMK porte son total à 32 points et remonte à la 5e place du championnat. Le Khorezm, battu, reste proche de la zone de relégation avec 20 points, à la 12e place.

Superliga. Feuille de match de la 20e journée :

AGMK — Khorezm — 1:0

3 septembre. Olmaliq, stade « AGMK SM »

But : Siyovash Haghnazari (15).

AGMK : Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haghnazari.

Khorezm : Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).

Selon vous, l'équipe de Mirjalol Qosimov pourra-t-elle retrouver de la stabilité après cette victoire et revenir dans la course au podium ? Le Khorezm pourra-t-il assurer son maintien dans l'élite ? Laissez vos avis en commentaires !