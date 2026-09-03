Başakşehir accueille Galatasaray — La série phénoménale de Shomurodov

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Başakşehir accueille Galatasaray — La série phénoménale de Shomurodov

La 4e journée de la Süper Lig turque nous réserve un derby stambouliote intense. Le 4 septembre à 22h00 (heure de Tachkent), Başakşehir reçoit le champion en titre, Galatasaray, sur sa pelouse. Pour les fans de football d'Ouzbékistan, ce match revêt une double importance : les leaders de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, affrontent le géant de la ligue où évolue la jeune star russe Aleksey Batrakov.

La série irrésistible de Shomurodov : la course avec Osimhen, Salah et Vlahović

Meilleur buteur de la Süper Lig la saison dernière, Eldor Shomurodov (31 ans) a entamé la nouvelle saison dans une forme physique impressionnante :

  • Un but par match : Shomurodov a marqué lors de chacune des trois premières rencontres, affichant une efficacité de 100 % ;

  • Une lutte acharnée pour le « Soulier d'Or » : Actuellement, la star de Galatasaray, Victor Osimhen, mène la course au classement des buteurs avec 5 buts. Eldor Shomurodov, la star de Trabzonspor Mohamed Salah et l'attaquant de Beşiktaş Dušan Vlahović suivent avec 3 buts chacun ;

  • L'expérience de marquer contre Galatasaray : L'attaquant ouzbek avait déjà trouvé le chemin des filets contre les « Jaune et Rouge » sur le terrain de Başakşehir la saison dernière, et les supporters attendent un nouveau but de sa part.

L'état d'esprit des équipes : Les recherches de Nuri Şahin et la puissance offensive d'Okan Buruk

Les hôtes ont connu un début de saison irrégulier sous la direction de leur nouvel entraîneur, Nuri Şahin :

  • Hauts et bas pour Başakşehir : Après une victoire contre Kocaelispor (2-0), l'équipe a perdu contre Trabzonspor (1-2) et a fait match nul contre Kasımpaşa (1-1). De plus, après les matchs perdus en qualifications de la Ligue Conférence contre le club finlandais Inter (1-1, 0-2), le club se concentre désormais sur le championnat national et cherche à se racheter devant ses supporters ;

  • Stabilité à Galatasaray et débuts de Batrakov : Les protégés d'Okan Buruk, qui participeront directement à la phase de ligue de la Ligue des Champions, ont enregistré un nul contre Çorum (2-2) et des victoires larges contre Göztepe (3-2) et Erzurumspor (4-0) en championnat. Aleksey Batrakov, bien connu d'Eldor et Abbosbek depuis le championnat russe, a réussi ses débuts en entrant en jeu contre Göztepe.

Que disent les chiffres ? Statistiques des confrontations

L'histoire des duels entre les deux clubs montre un avantage sérieux en faveur des visiteurs :

  • Bilan global : Les équipes se sont affrontées 40 fois : 22 victoires pour Galatasaray, 9 pour Başakşehir et 9 matchs nuls ;

  • Une série noire de 10 matchs : Lors des 10 derniers matchs de Süper Lig, Başakşehir n'a jamais réussi à battre son rival (8 défaites, 2 nuls) ;

  • Efficacité mutuelle : Une moyenne de 2,6 buts par match lors des 10 dernières rencontres (dont 2,2 buts par match pour Galatasaray et seulement 0,4 pour Başakşehir) ;

  • Situation à domicile : Les champions ont remporté 4 des 5 derniers matchs à l'arène de Başakşehir, avec un match nul (moyenne de 3,2 buts).

Selon les experts, bien que l'équipe d'Okan Buruk soit favorite, la défense de Galatasaray présente des lacunes. Cela permettra à Eldor Shomurodov, en pleine forme, et à l'ailier créatif Abbosbek Fayzullayev d'exploiter les erreurs adverses.

Selon vous, Eldor Shomurodov pourra-t-il poursuivre sa série de buteur et marquer à nouveau contre Galatasaray ? Başakşehir pourra-t-il mettre fin à sa série de 10 matchs sans victoire et stopper le champion en titre ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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