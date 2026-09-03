Mourinho répond aux critiques sur la Liga : « Ce n'est ni la France ni l'Allemagne ! »

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a fermement rejeté les opinions selon lesquelles le niveau du championnat d'Espagne (La Liga) aurait baissé et qu'il serait devenu facile d'y gagner. Le technicien portugais, comparant la période 2010-2013 durant laquelle il était en poste et la situation actuelle, a souligné que la compétitivité reste forte en Espagne.

Lors de la conférence de presse précédant le prochain match, le « Special One » a exprimé ses pensées sans détour :

« Est-il juste de dire que le niveau de la Liga a chuté et que les victoires sont devenues faciles ? Non, absolument pas », a déclaré Mourinho.

Mourinho a également reconnu la force des clubs autres que les grands. Selon lui, il existe de nombreuses équipes solides en Espagne. L'entraîneur a cité comme exemples le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Villarreal et le prochain adversaire, le Betis.

Mourinho a également comparé la Liga à d'autres championnats majeurs : « La Liga est un championnat très complexe. En Allemagne et en France, les équipes peuvent deviner qui sera champion avant même le début de la saison. En Espagne, ce n'est pas le cas », a souligné le technicien portugais.

Rappelons que demain, le 4 septembre, le Real Madrid disputera un match crucial à domicile contre le Betis. L'entraîneur a averti les journalistes : « Demain, vous verrez à quel point le Betis est fort ».

Selon vous, les propos de José Mourinho sont-ils fondés ? Le niveau de la Liga est-il réellement supérieur et plus imprévisible que les championnats allemand et français ? Quel résultat attendez-vous du choc Real Madrid - Betis ? Laissez vos avis dans les commentaires !