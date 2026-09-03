Combien a coûté la visite des légendes du football ? Le président de la fédération répond

En Ouzbékistan, l'événement solennel organisé avec la participation de légendes du football a attiré l'attention du public non seulement sur le sport, mais aussi sur la question de ses coûts. Bekzod Mamatqulov, président de la Fédération de futsal d'Ouzbékistan, a été interrogé sur le montant dépensé pour organiser la visite de joueurs célèbres dans le pays.

Le chef de la fédération a déclaré que le montant exact ne serait pas divulgué, mais a précisé que l'objectif de l'événement n'était pas de réaliser un profit économique.

« Considérez cet événement comme un cadeau de fête »

Selon Bekzod Mamatqulov, ce projet a été organisé à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

« Étant donné que cet événement est dédié au 35e anniversaire de notre indépendance, il n'est pas vraiment approprié de parler des fonds dépensés », a déclaré le président de la fédération.

Selon lui, l'intérêt du public pour le montant dépensé pour l'événement pourrait être élevé. Mais Mamatqulov a indiqué qu'il ne révélerait pas le montant total.

Tous les billets n'ont pas été vendus

Le président de la fédération a souligné que l'objectif principal de l'événement n'était pas de générer des revenus financiers.

Il a déclaré que tous les billets pour les matchs organisés n'avaient pas été mis en vente. Cela signifie que les organisateurs n'ont pas considéré l'événement comme un projet commercial, mais comme un événement sportif et festif public.

Selon Mamatqulov, les principaux objectifs étaient les suivants :

promouvoir largement le football et le sport ;

offrir aux fans un événement inoubliable ;

célébrer dignement le 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan ;

partager une ambiance festive avec la population.

Pourquoi les légendes du football ont-elles été invitées ?

Le chef de la fédération a lié l'événement au développement du football dans le pays. Il a souligné que des résultats importants ont été enregistrés dans le football ouzbek ces dernières années.

Notamment, la participation des équipes nationales de jeunes aux championnats du monde, la qualification pour les Jeux Olympiques et l'accès de l'équipe nationale senior à la Coupe du Monde ont été notés comme des étapes importantes du football national.

« Tout cela est le fruit des réformes mises en œuvre au cours de la dernière décennie, ainsi que du soutien immense de notre Président et de notre État », a déclaré Mamatqulov.

Le président de la fédération a exprimé sa position ouvertement

Mamatqulov a également expliqué les dépenses de l'événement d'un point de vue personnel et commercial. Il a déclaré qu'en plus d'être à la tête de la fédération, il est également entrepreneur.

Il a souligné qu'étant donné les grandes opportunités créées par l'État pour les entrepreneurs, cet événement doit être considéré comme un petit cadeau fait au pays et au peuple.

La question principale reste ouverte pour le moment

Ainsi, concernant la visite des légendes du football en Ouzbékistan, aucun chiffre précis n'a été donné sur le montant dépensé. Le président de la fédération a déclaré que l'événement ne visait pas de but commercial et qu'il devait être évalué comme un projet organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance.

Cependant, pour le public intéressé par le montant des dépenses, la question principale — quel était le budget total de l'événement — reste sans réponse pour l'instant.