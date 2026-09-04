Xiaomi présente le smartphone Poco X8 Power avec une batterie de 10 000 mAh et une charge de 100 W

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Xiaomi présente le smartphone Poco X8 Power avec une batterie de 10 000 mAh et une charge de 100 W

La marque Poco, appartenant à Xiaomi, a officiellement présenté le nouveau smartphone Poco X8 Power sur le marché indien. Cet appareil devrait révolutionner le marché mobile grâce à sa puissance immense et ses capacités techniques, car son atout principal réside dans sa batterie silicium-carbone de 10 000 mAh, tout en conservant une épaisseur compacte. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, malgré l'énorme capacité de la batterie, l'épaisseur du boîtier du smartphone n'est que de 8,65 millimètres. Cependant, la batterie élargie a eu un impact sur le poids de l'appareil — le Poco X8 Power pèse 229 grammes. À titre de comparaison, le modèle précédent Poco X7 avec une batterie de 5500 mAh pesait 190 grammes.

Écran et fonctionnalités principales

Le nouveau gadget est équipé d'un écran AMOLED plat de 6,83 pouces, prenant en charge une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, l'écran est compatible avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale atteignant 3500 nits. La sécurité de l'écran est assurée par un verre de protection Gorilla Glass Victus 2, doté de la technologie Wet Touch 2.0 permettant une utilisation avec les mains mouillées.

L'appareil peut également servir de batterie externe (powerbank), permettant de charger des périphériques via câble jusqu'à une puissance de 27 W. La batterie elle-même prend en charge la technologie de charge rapide HyperCharge de 100 W.

Performances et détails de présentation

Le processeur Snapdragon 6 Gen 5 a été choisi comme base de la plateforme matérielle du Poco X8 Power. Le smartphone est équipé d'une caméra frontale de 32 mégapixels de haute qualité, de haut-parleurs stéréo et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. De plus, le boîtier est entièrement protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP69K, et la caméra principale comprend deux capteurs de 50 et 8 mégapixels.

Côté logiciel, le nouveau produit fonctionne sous HyperOS 3 basé sur Android 16. Le fabricant garantit officiellement quatre mises à jour majeures d'Android et six ans de correctifs de sécurité pour les utilisateurs.

Sur le marché indien, le prix de base du smartphone est de 36 000 roupies (environ 380 dollars), mais une remise spéciale est appliquée pour les premiers acheteurs, ramenant le prix à 33 000 roupies (350 dollars). Les ventes débuteront le 11 septembre de cette année via la plateforme Flipkart.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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