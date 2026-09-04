Luis Nani remet les clés d'une nouvelle maison à une famille de 6 enfants au Kazakhstan

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Luis Nani remet les clés d'une nouvelle maison à une famille de 6 enfants au Kazakhstan

«Manchester United» et ancienne star de l'équipe nationale du Portugal, Luis Nani, 39 ans, qui défend actuellement les couleurs de l'Aktobe en Premier League kazakhe, a attiré l'attention du public par son dernier geste noble. Une famille nécessiteuse de la ville d'Aktobe, qui élevait 6 enfants et vivait jusqu'ici en location, a reçu une nouvelle maison en cadeau. La star mondiale du football a rencontré la famille en personne pour remettre les clés, laissant une impression chaleureuse aux fans.

Remise des clés en main propre et projet de la fondation «Hareket»

Cet événement caritatif organisé le 2 septembre à Aktobe a été marqué par les détails importants suivants :

  • De la location à son propre foyer : La famille vivait depuis longtemps dans un logement loué avec ses 6 enfants. Le nouveau toit qui leur a été offert a été une véritable surprise et une fête pour tous les membres de la famille ;

  • L'initiative de la fondation «Hareket» : Ce projet au Kazakhstan a été mis en œuvre dans le cadre du programme social de la fondation caritative «Hareket». Bien qu'il n'ait pas été officiellement confirmé que la maison ait été achetée directement avec les fonds personnels du joueur, Nani a joué un rôle clé en tant que principal participant et ambassadeur du projet ;

  • Cérémonie de remise des clés : Luis Nani a remis personnellement les clés de la nouvelle maison aux membres de la famille, leur adressant ses vœux les plus sincères.

«J'ai aussi grandi dans une famille pauvre» : Les confidences sincères de la star et ses résultats sur le terrain

Lors de la remise des clés, Nani a évoqué son enfance difficile, soulignant qu'il comprenait très bien la situation de la famille :

  • «Je comprends votre joie» : Le footballeur n'a pas caché que son enfance a été marquée par la pauvreté et de nombreuses difficultés matérielles. C'est pourquoi il a déclaré ressentir sincèrement à quel point avoir son propre toit est un immense bonheur pour une famille, et surtout pour les enfants ;

  • Ses performances avec «Aktobe» : Le milieu de terrain portugais de 39 ans est actif non seulement en dehors du terrain, mais aussi lors des matchs du championnat kazakh. Cette saison, il a disputé 17 rencontres avec «Aktobe», inscrivant 1 but et délivrant 4 passes décisives.

Ce geste de la légende portugaise, vainqueur de nombreux trophées, a prouvé une fois de plus qu'il est non seulement un sportif de haut niveau, mais aussi une personne sincère et généreuse.

Selon vous, quel impact l'arrivée de stars étrangères dans les ligues nationales et leur participation active à des projets caritatifs et sociaux ont-elles sur la culture sportive locale ? Les légionnaires de notre Superligue devraient-ils également faire preuve de telles initiatives ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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