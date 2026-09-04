Un plan de vol de technologies Samsung révélé lors d'un procès

En Corée du Sud, une affaire judiciaire liée à l'appropriation des développements du géant technologique local Samsung par le fabricant chinois de puces mémoire CXMT s'est enrichie de nouveaux détails. Selon les documents judiciaires relayés par NoCut News, les enquêteurs Project Hefei étudient un document secret intitulé. Ce projet contenait un plan visant à acquérir les technologies DRAM de l'entreprise chinoise, à recruter d'anciens experts coréens et à lancer rapidement sa propre production. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Selon la version du parquet, ce document a été élaboré en août 2016, soit quelques mois seulement après la création de CXMT. D'après les données de l'enquête, dès septembre de la même année, l'entreprise visait à accéder à la base Process Recipe Plan (PRP) qui contenait des documents technologiques détaillés sur la production de DRAM de Samsung. En octobre, il était prévu de débaucher les principaux ingénieurs du fabricant sud-coréen.

Processus technologique et échange de documents

L'acte d'accusation indique que les documents PRP couvrent environ 620 opérations technologiques incluant des informations sur les équipements, les consommables et les processus de production. Initialement, CXMT a tenté de reproduire le processus technologique de 18 nm en s'appuyant sur l'expérience d'anciens employés de Samsung, mais cela n'a pas suffi. Après avoir obtenu les documents internes, l'entreprise a élaboré son propre plan de production avec des fournisseurs et des modèles d'équipement précis.

Le parquet affirme également que les documents ont été distribués parmi des spécialistes ayant travaillé chez Samsung. Il a été constaté que les documents contenaient des marques et des commentaires internes typiques des dossiers d'entreprise du fabricant sud-coréen. Dans le cadre de cette affaire retentissante, un ancien chercheur de Samsung, nommé Chon, est devenu l'un des principaux témoins. Il avait déjà été condamné à sept ans de prison pour avoir copié manuellement des parties de documents technologiques avant de rejoindre CXMT.

Concurrence industrielle et déroulement du procès

Le procès concernant ces fuites technologiques se déroule en Corée du Sud depuis 2024 et a déjà donné lieu à plusieurs condamnations. Cette affaire attire une attention particulière dans le contexte de la croissance rapide de l'entreprise chinoise CXMT. Fondée en 2016 à Hefei, en Chine, l'entreprise a rapidement maîtrisé la production de mémoire DDR4 et est devenue aujourd'hui l'un des principaux concurrents de géants mondiaux comme Samsung, SK hynix et Micron.

Il convient de noter que le Project Hefei, le volume des technologies transférées et toutes les allégations concernant les dommages subis par Samsung ne sont pour l'instant que la position du parquet sud-coréen et font partie des documents judiciaires en cours. Le verdict final du tribunal sur ces épisodes n'a pas encore été rendu.