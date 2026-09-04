«Même à 50 ans, il continuera à marquer» : Luka Modrić sur Cristiano Ronaldo

Approchant à grands pas du record historique sans précédent dans le football mondial : atteindre la barre des 1000 buts en matchs officiels au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a fait l'objet de commentaires élogieux de la part de son ancien coéquipier de longue date, le célèbre milieu de terrain Luka Modrić. Dans une interview exclusive accordée au prestigieux média espagnol AS la star croate a évoqué ouvertement le potentiel phénoménal du buteur portugais de 41 ans et le fait qu'il ne lui manque que 22 buts pour atteindre ce record légendaire.

«Un phénomène et un vrai monstre» : à 22 pas de la barre des 1000

Modrić a salué les performances et la forme physique actuelle de son ami, avec qui il a évolué au Real Madrid :

Plus que 22 buts pour entrer dans l'histoire : Cristiano Ronaldo a réussi à marquer 978 buts en matchs officiels à ce jour. Il ne lui suffit que de 22 frappes précises pour établir le record des 1000 buts, jamais atteint dans l'histoire du football ;

«Je n'ai aucun doute qu'il y arrivera» : «Cristiano est un joueur incroyable, un phénomène, un vrai monstre. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il atteindra cet objectif. Tous ses accomplissements, ce qu'il continue de faire aujourd'hui et son engagement total à chaque match méritent une admiration infinie», a souligné Modrić ;

«Il a encore au moins une année devant lui» : Selon Luka, le capitaine d'Al-Nassr dispose du temps nécessaire et d'une forme physique optimale pour conquérir ce résultat très prochainement.

«Même à 50 ans» : souvenirs madrilènes et la volonté de fer de Ronaldo

En évoquant l'énergie et la détermination sans limites de Cristiano, le joueur croate a souligné sa force intérieure hors du commun :

La valeur de l'époque glorieuse au Real : «J'aurai toujours une affection particulière pour lui en raison de tout ce que nous avons accompli ensemble au Real. Je lui souhaite d'atteindre ce cap le plus rapidement possible», déclare le milieu de terrain ;

«Il ne s'arrêtera pas à 50 ans» : Modrić a souligné la longévité de la star portugaise : «Je ne sais pas combien de temps il veut encore jouer, mais même s'il veut jouer jusqu'à 50 ans, il continuera à marquer des buts» ;

Caractère et confiance inébranlable : L'aspect qui impressionne le plus Luka, au-delà de l'instinct de buteur de Ronaldo, est son caractère fort, sa confiance en soi inébranlable et sa détermination à surmonter n'importe quel obstacle.

Ce record de Ronaldo, 41 ans, qui réécrit les plus grandes pages de l'histoire du football, est déjà attendu avec une grande impatience par toute la communauté mondiale du football.

Selon vous, Cristiano Ronaldo atteindra-t-il la barre légendaire des 1000 buts en quel mois et dans quelle compétition ? Quel est le secret pour maintenir un tel niveau et une telle efficacité à 41 ans ? Laissez vos avis dans les commentaires !