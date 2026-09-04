Leeds averti au sujet de sa ligne d'attaque

Les options offensives de Leeds, pensionnaire de Premier League, sont sous le feu des projecteurs. Dans une interview accordée à GOAL, l'ancien joueur du club Gordon Strachan a exprimé son inquiétude concernant la charge de travail et la pression physique pesant sur l'attaquant vedette Dominic Calvert-Lewin. L'absence de renforts offensifs après la fermeture du mercato estival suscite des débats. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

S'exprimant en partenariat avec Grosvenor Sport, la légende de Leeds a souligné l'importance cruciale de Dominic Calvert-Lewin pour l'équipe. Arrivé en tant qu'agent libre après neuf saisons à Everton, l'international anglais de 29 ans a brillé dès sa première saison, inscrivant 14 buts en Premier League. Ses problèmes de blessures ont considérablement diminué au cours de l'année écoulée et il a entamé la nouvelle saison sur les chapeaux de roues.

Options alternatives en attaque et gestion de la charge

À Leeds, derrière Calvert-Lewin, on trouve des joueurs comme Lukas Nmecha et Noah Okafor, tandis que Mateo Joseph est revenu de son prêt au Real Mallorca. Cependant, aucun d'entre eux ne peut être considéré comme un attaquant prolifique et régulier. Pour la saison 2026, le club a renoncé à investir massivement dans un nouvel attaquant, misant tout sur les capacités de Calvert-Lewin.

Gordon Strachan a reconnu avoir suivi le match de dimanche et a qualifié le match nul obtenu à l'extérieur contre Brentford de point précieux. Parallèlement, il a souligné que Dominic Calvert-Lewin est constamment exposé aux coups durs et à la pression physique des défenseurs adverses.

La nécessité de répartir la charge sur le terrain

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Selon des sources proches et les analyses d'experts en football, l'attaquant a besoin de partenaires pour l'épauler afin de préserver son état physique et mental. Selon Strachan, il faudrait un milieu de terrain évoluant en numéro 10 ou se rapprochant de lui. Cela permettrait de réduire de moitié les chocs et les duels subis par l'attaquant principal.

Actuellement, la direction et le staff technique de Leeds font face au défi de maintenir la forme physique du meilleur buteur tout au long de la saison et de répartir correctement sa charge de travail. Si l'équipe ne parvient pas à résoudre ce problème, le risque de blessure pour Calvert-Lewin pourrait augmenter, impactant ainsi les résultats globaux.