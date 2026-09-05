Le satellite chinois Yaogan-50 (02) s'est désintégré en orbite

Un nouvel incident technologique majeur a été enregistré dans l'espace. Le satellite chinois Yaogan-50 (02), lancé en mars de cette année, s'est fragmenté en au moins 43 morceaux pour des raisons inconnues. Cet événement remet en lumière le problème critique des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la désintégration de cet appareil spatial a été officiellement cataloguée par le 18e escadron de défense spatiale des forces spatiales américaines. À l'heure actuelle, les causes exactes de l'incident restent inconnues. Les experts envisagent comme causes probables une défaillance du moteur ou de la batterie, ou une collision avec un autre objet spatial.

Une orbite inhabituelle et ses risques

L'appareil, lancé le 15 mars depuis le cosmodrome de Taiyuan par une fusée Long March 6A, avait été placé sur une orbite rétrograde puissante, considérée comme rare. Sur une telle orbite, le satellite se déplace à contre-courant de la rotation terrestre. Bien que cette méthode soit plus énergivore et réduise la charge utile de la fusée, elle permet à l'appareil de se déplacer plus rapidement par rapport à la surface terrestre et d'observer fréquemment les latitudes moyennes, y compris le territoire chinois.

Actuellement, les centaines de fragments générés sont dispersés sur une orbite située entre 600 et 1100 kilomètres d'altitude. À cette altitude, la résistance atmosphérique est presque imperceptible. Par conséquent, les débris spatiaux formés devraient rester dans l'espace pendant des décennies, posant un risque sérieux pour d'autres satellites opérationnels.

Le problème mondial des débris spatiaux

Bien que la partie chinoise n'ait pas encore fait de déclaration publique sur l'incident, quatre fragments liés à cet appareil ont déjà été enregistrés dans le catalogue d'objets spatiaux Spacemapper du pays. Cela signifie que les outils de surveillance chinois ont également détecté cette avarie. Bien que la corporation CASC qualifie les appareils de la série Yaogan d'outils destinés à l'agriculture et à la gestion des catastrophes naturelles, les analystes occidentaux supposent que certains d'entre eux sont également utilisés à des fins de renseignement militaire.

Les experts soulignent que le problème des débris dans l'espace dépasse déjà l'ampleur des accidents isolés. Aujourd'hui, environ 54 000 objets de plus de 10 centimètres sont suivis en orbite. Seuls 9 300 d'entre eux sont des appareils opérationnels. Le nombre de petits fragments allant de 1 à 10 centimètres atteint 1,2 million, et les particules de 1 millimètre à 1 centimètre s'élèvent à 140 millions.