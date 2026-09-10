Apple augmente les prix des anciens iPhone suite au lancement de nouveaux modèles

·6·Technologie
Apple augmente les prix des anciens iPhone suite au lancement de nouveaux modèles

Apple a présenté ses nouveaux fleurons, l'iPhone 18 et l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable de l'histoire de la marque. Cependant, alors que l'attention se porte sur ces appareils coûteux, le géant de la technologie a augmenté le prix des autres modèles existants sur le marché de 100 dollars. Ce changement a été immédiatement répercuté sur la boutique en ligne de l'entreprise, suscitant des discussions parmi les acheteurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, le changement de politique tarifaire a également touché les smartphones des anciennes générations. Notamment, le prix de départ de l'iPhone 16 est passé à 799 dollars, celui de l'iPhone 17e à 699 dollars et celui de l'iPhone 17 à 899 dollars. De plus, le modèle iPhone Air est désormais vendu à partir de 1099 dollars. La hausse des prix a été encore plus marquée sur certains marchés internationaux, notamment en Inde, où une augmentation d'environ 20,5 % a été enregistrée.

Un changement inhabituel dans la politique tarifaire

Cette décision est quelque peu inhabituelle pour Apple. Habituellement, la sortie d'une nouvelle génération d'iPhone entraînait une baisse du prix des anciens modèles. Cependant, cette hausse n'a pas été une surprise totale pour les experts, car de telles spéculations circulaient activement sur le marché technologique ces derniers mois. Parallèlement, l'entreprise a cessé la production des modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

La principale raison invoquée pour cette hausse des prix est la pénurie mondiale de puces de mémoire et de stockage. La demande accrue pour ces composants de la part des entreprises d'AI et des centres de données cloud a fait grimper les coûts de l'industrie. Auparavant, l'ancien dirigeant Tim Cook avait souligné dans une interview au Wall Street Journal que l'entreprise ne pouvait pas absorber entièrement la hausse des coûts et qu'elle serait contrainte de revoir sa politique tarifaire.

Concurrence sur le marché et impact futur

Suite à l'augmentation du prix des puces mémoire, Apple avait déjà relevé les prix de ses appareils Mac et iPad en juillet. De plus, les experts estiment que la hausse des prix des iPhone pourrait être due au fait que des concurrents majeurs comme Samsung et Google augmentent également les prix de leurs produits. Dans ce contexte concurrentiel, Apple tente de maintenir sa position rentable.

D'un autre côté, l'entreprise a lancé son nouveau programme Upgrade, qui permet aux acheteurs de payer le prix du smartphone via des mensualités abordables. Apple espère que ce mécanisme financier atténuera quelque peu le choc des prix pour les consommateurs et réduira l'impact négatif sur le volume des ventes.

AppleIPhoneTechnologieSmartphoneBusiness
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoiléesLes capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoiléesAujourd'hui, 00:50La nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch écoute les conversations et les résumeLa nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch écoute les conversations et les résumeAujourd'hui, 00:28Apple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IAApple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IAAujourd'hui, 00:27Apple présente le processeur A20 Pro gravé en 2 nmApple présente le processeur A20 Pro gravé en 2 nmAujourd'hui, 00:23Apple présente une fonction pour prouver l'authenticité des photos iPhone à l'ère de l'IAApple présente une fonction pour prouver l'authenticité des photos iPhone à l'ère de l'IAHier, 23:59Apple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone DuoApple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone DuoHier, 23:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées