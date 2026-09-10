Apple augmente les prix des anciens iPhone suite au lancement de nouveaux modèles

Apple a présenté ses nouveaux fleurons, l'iPhone 18 et l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable de l'histoire de la marque. Cependant, alors que l'attention se porte sur ces appareils coûteux, le géant de la technologie a augmenté le prix des autres modèles existants sur le marché de 100 dollars. Ce changement a été immédiatement répercuté sur la boutique en ligne de l'entreprise, suscitant des discussions parmi les acheteurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com, le changement de politique tarifaire a également touché les smartphones des anciennes générations. Notamment, le prix de départ de l'iPhone 16 est passé à 799 dollars, celui de l'iPhone 17e à 699 dollars et celui de l'iPhone 17 à 899 dollars. De plus, le modèle iPhone Air est désormais vendu à partir de 1099 dollars. La hausse des prix a été encore plus marquée sur certains marchés internationaux, notamment en Inde, où une augmentation d'environ 20,5 % a été enregistrée.

Un changement inhabituel dans la politique tarifaire

Cette décision est quelque peu inhabituelle pour Apple. Habituellement, la sortie d'une nouvelle génération d'iPhone entraînait une baisse du prix des anciens modèles. Cependant, cette hausse n'a pas été une surprise totale pour les experts, car de telles spéculations circulaient activement sur le marché technologique ces derniers mois. Parallèlement, l'entreprise a cessé la production des modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

La principale raison invoquée pour cette hausse des prix est la pénurie mondiale de puces de mémoire et de stockage. La demande accrue pour ces composants de la part des entreprises d'AI et des centres de données cloud a fait grimper les coûts de l'industrie. Auparavant, l'ancien dirigeant Tim Cook avait souligné dans une interview au Wall Street Journal que l'entreprise ne pouvait pas absorber entièrement la hausse des coûts et qu'elle serait contrainte de revoir sa politique tarifaire.

Concurrence sur le marché et impact futur

Suite à l'augmentation du prix des puces mémoire, Apple avait déjà relevé les prix de ses appareils Mac et iPad en juillet. De plus, les experts estiment que la hausse des prix des iPhone pourrait être due au fait que des concurrents majeurs comme Samsung et Google augmentent également les prix de leurs produits. Dans ce contexte concurrentiel, Apple tente de maintenir sa position rentable.

D'un autre côté, l'entreprise a lancé son nouveau programme Upgrade, qui permet aux acheteurs de payer le prix du smartphone via des mensualités abordables. Apple espère que ce mécanisme financier atténuera quelque peu le choc des prix pour les consommateurs et réduira l'impact négatif sur le volume des ventes.