Apple présente son premier téléphone pliable

Lors de sa première présentation automnale sous la direction du nouveau PDG John Ternus, Apple a dévoilé ses derniers appareils, dont le premier smartphone pliable tant attendu ainsi que des gadgets de nouvelle génération. Selon Ixbt.com, cet événement baptisé "Surprise and Sunshine" a suscité un grand intérêt dans le monde de la technologie et est devenu l'un des tournants majeurs de l'histoire de la marque. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le produit phare de l'entreprise est le téléphone pliable baptisé iPhone Duo. Cet appareil dispose d'un écran Retina de 7.6 pouces lorsqu'il est ouvert, tandis que son écran externe mesure 5.4 pouces. Les représentants d'Apple ont souligné que le nouvel appareil a été créé en s'inspirant de la polyvalence des tablettes iPad.

Capacités et système de caméra de l'iPhone Duo

L'écran interne du smartphone pliable est équipé d'une caméra sous l'écran spéciale, offrant une expérience plein écran. L'appareil offre une autonomie de lecture vidéo allant jusqu'à 31 heures sur l'écran interne et jusqu'à 44 heures sur l'écran externe. Selon les spécifications techniques, il comprend une caméra principale fusion de 48 MP et une caméra ultra grand-angle de 48 MP avec un zoom optique 2x.

De plus, comme sur d'autres appareils pliables, les utilisateurs pourront prendre des selfies avec la caméra principale et prévisualiser l'image via l'écran externe. La charnière (hinge) spécialement conçue pour le modèle iPhone Duo est fabriquée en aluminium de série 5 et intègre plus d'une centaine de composants d'ingénierie pour garantir une ouverture et une fermeture fluides.

Nouveautés de la gamme iPhone 18 Pro

La gamme iPhone 18 Pro a également été annoncée lors de l'événement. Bien qu'elle conserve le design des modèles précédents, les principales mises à jour se concentrent sur la caméra. La nouvelle série Pro est équipée d'un capteur de 48 MP avec une ouverture variable contrôlée par six lames fines.

Ce système devrait améliorer considérablement la qualité des photos dans des conditions de faible luminosité et augmenter la vitesse de capture. Côté logiciel, de nouveaux contrôles professionnels incluant la balance des blancs, la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'histogramme ont été introduits.

La nouvelle fonction "Photographic Styles" de l'appareil offre une plus grande flexibilité dans le contrôle de la texture et du grain. De plus, la nouvelle caméra permet d'enregistrer des vidéos 4K en format Dolby HDR Vision et d'appliquer des effets cinématographiques après la prise de vue.

Il est indiqué que le prix de départ du smartphone iPhone Duo est de 1 999 dollars, avec 256 GB de stockage et disponible en deux couleurs. Les précommandes pour l'appareil débuteront le 16 octobre de cette année, et il sera disponible en magasin à partir du 23 octobre.