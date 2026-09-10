Apple présente son premier téléphone pliable

·5·Technologie
Apple présente son premier téléphone pliable

Lors de sa première présentation automnale sous la direction du nouveau PDG John Ternus, Apple a dévoilé ses derniers appareils, dont le premier smartphone pliable tant attendu ainsi que des gadgets de nouvelle génération. Selon Ixbt.com, cet événement baptisé "Surprise and Sunshine" a suscité un grand intérêt dans le monde de la technologie et est devenu l'un des tournants majeurs de l'histoire de la marque. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le produit phare de l'entreprise est le téléphone pliable baptisé iPhone Duo. Cet appareil dispose d'un écran Retina de 7.6 pouces lorsqu'il est ouvert, tandis que son écran externe mesure 5.4 pouces. Les représentants d'Apple ont souligné que le nouvel appareil a été créé en s'inspirant de la polyvalence des tablettes iPad.

Capacités et système de caméra de l'iPhone Duo

L'écran interne du smartphone pliable est équipé d'une caméra sous l'écran spéciale, offrant une expérience plein écran. L'appareil offre une autonomie de lecture vidéo allant jusqu'à 31 heures sur l'écran interne et jusqu'à 44 heures sur l'écran externe. Selon les spécifications techniques, il comprend une caméra principale fusion de 48 MP et une caméra ultra grand-angle de 48 MP avec un zoom optique 2x.

De plus, comme sur d'autres appareils pliables, les utilisateurs pourront prendre des selfies avec la caméra principale et prévisualiser l'image via l'écran externe. La charnière (hinge) spécialement conçue pour le modèle iPhone Duo est fabriquée en aluminium de série 5 et intègre plus d'une centaine de composants d'ingénierie pour garantir une ouverture et une fermeture fluides.

Nouveautés de la gamme iPhone 18 Pro

La gamme iPhone 18 Pro a également été annoncée lors de l'événement. Bien qu'elle conserve le design des modèles précédents, les principales mises à jour se concentrent sur la caméra. La nouvelle série Pro est équipée d'un capteur de 48 MP avec une ouverture variable contrôlée par six lames fines.

Ce système devrait améliorer considérablement la qualité des photos dans des conditions de faible luminosité et augmenter la vitesse de capture. Côté logiciel, de nouveaux contrôles professionnels incluant la balance des blancs, la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'histogramme ont été introduits.

La nouvelle fonction "Photographic Styles" de l'appareil offre une plus grande flexibilité dans le contrôle de la texture et du grain. De plus, la nouvelle caméra permet d'enregistrer des vidéos 4K en format Dolby HDR Vision et d'appliquer des effets cinématographiques après la prise de vue.

Il est indiqué que le prix de départ du smartphone iPhone Duo est de 1 999 dollars, avec 256 GB de stockage et disponible en deux couleurs. Les précommandes pour l'appareil débuteront le 16 octobre de cette année, et il sera disponible en magasin à partir du 23 octobre.

AppleiPhoneDuoiPhone18ProTechnologiePrésentation
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les fonctionnalités d'IA de l'Apple Watch normalisent la surveillance constanteLes fonctionnalités d'IA de l'Apple Watch normalisent la surveillance constanteAujourd'hui, 01:20Apple augmente les prix des anciens iPhone suite au lancement de nouveaux modèlesApple augmente les prix des anciens iPhone suite au lancement de nouveaux modèlesAujourd'hui, 00:54Les capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoiléesLes capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoiléesAujourd'hui, 00:50La nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch écoute les conversations et les résumeLa nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch écoute les conversations et les résumeAujourd'hui, 00:28Apple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IAApple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IAAujourd'hui, 00:27Apple présente le processeur A20 Pro gravé en 2 nmApple présente le processeur A20 Pro gravé en 2 nmAujourd'hui, 00:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées