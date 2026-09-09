Apple présente les nouveaux écouteurs AirPods 5

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Apple présente les nouveaux écouteurs AirPods 5

La société Apple a officiellement présenté mercredi la nouvelle génération de ses écouteurs sans fil : les AirPods 5. Ce nouveau gadget se distingue par une qualité sonore améliorée, une fonction de réduction active du bruit renforcée, ainsi que des capacités étendues de Siri et Apple Intelligence, parmi d'autres mises à jour importantes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données de l'entreprise, le système de réduction active du bruit du nouveau modèle est capable de réduire le bruit de fond extérieur jusqu'à 50 % de plus que la génération précédente. Les représentants d'Apple considèrent cette performance comme l'une des solutions les plus avancées du marché. Il est souligné que la fonction de réduction active du bruit est désormais devenue une caractéristique standard pour toute la gamme AirPods.

Contrôle pratique et nouvelles technologies

Les modèles AirPods 5 ont été enrichis de la possibilité de contrôler le volume sur la tige, une fonctionnalité auparavant réservée aux AirPods Pro. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement modifier le volume en faisant glisser leur doigt vers le haut ou vers le bas sur la tige de l'écouteur, sans avoir à sortir leur iPhone.

Comme les autres modèles équipés de la puce H2, les AirPods 5 offrent les fonctions Siri mains libres et Apple Intelligence. Les utilisateurs peuvent interagir avec Siri pour poser des questions, rechercher des informations ou obtenir des itinéraires sans toucher à leur téléphone.

Intelligence artificielle et modes sonores

Comme l'ont rapporté ixbt.com et d'autres sources technologiques, la version mise à jour de Siri, présentée en version bêta avec iOS 27, est conçue pour mieux comprendre le contexte personnel. Elle utilise les informations provenant des messages, des e-mails, des photos et d'autres applications pour fournir des réponses plus pertinentes et aider à accomplir diverses tâches.

De plus, le mode transparence de l'appareil a été amélioré, permettant aux utilisateurs d'entendre les sons environnants de manière plus naturelle. Alors que l'audio adaptatif équilibre automatiquement la réduction du bruit et le mode transparence en fonction de l'environnement, la fonction de détection des conversations baisse le volume du contenu multimédia lorsque l'utilisateur commence à parler.

Autonomie et politique tarifaire

L'autonomie de la batterie des écouteurs a également été considérablement améliorée, les AirPods 5 permettant jusqu'à 5 heures d'écoute musicale avec une seule charge, avec la réduction active du bruit activée. Avec le boîtier de charge, cette autonomie atteint jusqu'à 22 heures.

Le prix de départ des AirPods 5 est de 128 dollars, tandis que la version avec boîtier de charge sans fil est proposée à 149 dollars. Les précommandes pour ce nouveau produit ont débuté dès le jour de l'annonce, et la commercialisation des appareils est prévue pour le mois de septembre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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