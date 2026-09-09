Apple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone Duo

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Apple présente son premier smartphone pliable : l'iPhone Duo

Apple a officiellement annoncé l'iPhone Duo, son premier smartphone pliable qui suscite un vif intérêt dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, cet appareil est le premier gadget au format fold de l'histoire de la marque. Grâce à ses caractéristiques techniques avancées et son boîtier ultra-fin, il est attendu comme un tournant majeur parmi les flagships. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le nouveau smartphone est équipé de deux écrans distincts : l'écran externe possède une diagonale de 5,4 pouces. Une fois déplié, l'écran interne offre une surface immense de 7,6 pouces, soit 50 % de plus que l'écran de l'iPhone 18 Pro Max et 80 % de plus que celui de l'iPhone 18 Pro. Les deux écrans prennent en charge les stylets Apple Pencil avec interface USB-C.

Boîtier robuste et sécurité

La structure de l'appareil utilise largement un alliage de titane de haute qualité, tandis que l'écran et le capot arrière sont protégés par un verre Ceramic Shield résistant. Le boîtier bénéficie également d'une protection IP65 contre l'eau et la poussière. Pour la sécurité biométrique, un capteur Touch ID est idéalement intégré au bouton latéral.

Sur le plan technique, l'iPhone Duo est propulsé par le tout dernier processeur Apple A20 Pro et une puce Display Engine dédiée. Pour la connectivité, le modem Apple C2 est utilisé, permettant à l'appareil d'exécuter simultanément deux applications côte à côte sans aucune difficulté.

Batterie et politique tarifaire

Le smartphone est alimenté par deux batteries indépendantes, une dans chaque moitié du boîtier. Selon le fabricant, cet appareil, capable de fournir 21 heures de lecture vidéo continue, est le premier smartphone Apple à pouvoir tenir une journée complète avec une seule charge. La technologie de charge rapide permet de remplir la batterie à 50 % en seulement 20 minutes.

Le module caméra principal comprend deux capteurs de 48 MP : le principal est un objectif grand-angle qui assure également la fonction de zoom, et le second est un objectif ultra grand-angle. Le prix de la version de base de l'iPhone Duo avec 256 GB de stockage interne commence à 2000 USD.

Selon l'entreprise, les précommandes pour cet appareil très attendu débuteront le 16 octobre de cette année. La vente au public commencera une semaine plus tard, à partir du 23 octobre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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