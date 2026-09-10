Apple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IA

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Apple présente son premier téléphone pliable : le modèle Duo créé avec l'aide de l'IA

Une nouveauté attendue depuis longtemps dans le monde de la technologie est arrivée : Apple a dévoilé son premier téléphone pliable. Ce nouvel appareil, baptisé Duo, est remarquable non seulement pour sa capacité à transformer l'approche du marché des smartphones, mais aussi pour avoir trouvé une solution au problème de durabilité, le point faible des gadgets à écran pliable. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouvel appareil est équipé de couches de protection innovantes visant à résoudre les problèmes d'usure rapide et de défauts mécaniques typiques de ce type de gadget. Il est bien connu que les téléphones pliables subissent deux fois plus de contraintes que les smartphones traditionnels et tombent souvent en panne rapidement. Les ingénieurs d'Apple ont décidé d'adopter une approche totalement nouvelle cette fois-ci.

Intelligence artificielle et technologies avancées

Le directeur du matériel d'Apple, Johny Srouji, a annoncé lors de la présentation que la partie la plus importante de l'appareil, son mécanisme de charnière, a été développée à l'aide de l'IA et de l'impression 3D. Des algorithmes d'IA spéciaux ont été utilisés pendant le processus de fabrication pour adapter parfaitement chaque charnière individuelle à son boîtier spécifique.

Selon Srouji, lors du processus de fabrication, un laser confocal scanne étape par étape la topographie de chaque bloc individuel. Ensuite, jusqu'à 25 micro-couches d'un photopolymère spécial sont imprimées en 3D pour éliminer toute imperfection de surface. Cela garantit une planéité parfaite et une précision absolue des pièces.

Durabilité et technologies d'écran

Pour augmenter la durabilité du modèle Duo, une attention particulière a été accordée non seulement au mécanisme, mais aussi à la surface de l'écran. Les experts d'Apple ont ajouté un revêtement nano-texturé spécial qui réduit considérablement les reflets. De plus, une stratégie de stratification multicouche a été mise en œuvre pour augmenter encore la résistance de l'écran.

De telles solutions d'ingénierie complexes et l'utilisation de technologies avancées distinguent clairement le modèle Duo de ses concurrents sur le marché. Bien qu'Apple admette que seul le temps dira si ces mesures de protection permettront à l'appareil de rester en parfait état sur le long terme, l'engagement de l'entreprise envers l'innovation est louable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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