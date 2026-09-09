Lamine Yamal écrit l'histoire en Ligue des champions et Barcelone écrase Feyenoord

Le FC Barcelone a entamé sa campagne de Ligue des champions 2026-27 avec force, s'imposant largement 5-1 à domicile contre le club néerlandais de Feyenoord. Les hommes de Hansi Flick n'ont laissé aucune chance à leur adversaire lors de cette première journée, empochant trois points cruciaux dans la phase de groupes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre a parfaitement débuté pour les hôtes. Raphinha a ouvert le score dès la troisième minute, tandis que Karim Adeyemi a doublé la mise à la 22e minute, offrant une avance confortable à son équipe. La ligne d'attaque catalane a fait preuve d'un haut niveau technique et d'une excellente compréhension mutuelle tout au long du match.

Un nouveau record historique pour Lamine Yamal

Selon Goal.com, l'attention principale s'est portée sur la jeune star Lamine Yamal . Le prodige espagnol a brillé en marquant sur un coup franc direct à la 77e minute, couronnant ainsi sa performance individuelle exceptionnelle.

Ce but fait de Yamal le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des champions à marquer sur coup franc pour un club de La Liga. À 19 ans et 58 jours, il a surpassé les records précédents détenus par Arda Güler du Real Madrid et l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid, Sergio Agüero.

Le record de Kylian Mbappé battu

Ce but porte également le total des contributions offensives de Lamine Yamal en Ligue des champions à 21. Il compte désormais 11 buts et 10 passes décisives à son actif.

Grâce à cette statistique, Yamal devient le détenteur absolu du record du joueur ayant été impliqué dans le plus grand nombre de buts dans la prestigieuse compétition européenne avant l'âge adulte. Il a ainsi battu l'ancien record de 20 contributions détenu par Kylian Mbappé.

Premiers buts pour les nouvelles recrues

D'autres joueurs ont contribué à la large victoire du FC Barcelone. Gabriel Jesus, arrivé cet été et entré en jeu en seconde période, a inscrit son premier but sous les couleurs catalanes à la 85e minute.

Raphinha, auteur d'un doublé, a marqué son deuxième but à la 57e minute, tandis que Sem Steyn a sauvé l'honneur pour les visiteurs à la 82e minute. Au final, les hommes de Hansi Flick ont entamé la nouvelle saison de Ligue des champions par une victoire convaincante.