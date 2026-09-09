Apple présente une fonction pour prouver l'authenticité des photos iPhone à l'ère de l'IA

Dans un contexte où les contenus générés ou modifiés par l'IA se multiplient, Apple a franchi une nouvelle étape pour renforcer la confiance dans les clichés pris avec ses appareils. Selon ixbt.com, lors de l'événement surprise "Surprise and Shine", le géant technologique a annoncé Apple Reference Image, une fonction garantissant l'authenticité des images capturées par l'iPhone 18 Pro. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon les représentants de l'entreprise, cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile pour les photojournalistes et les photographes professionnels. À une époque où il devient de plus en plus difficile de distinguer les vrais clichés des faux, cette technologie devrait devenir un outil essentiel pour garantir la fiabilité du contenu visuel.

Données de capteur signées et négatif numérique

Le mécanisme de cette nouvelle fonction repose sur l'enregistrement de données signées par le capteur de l'appareil photo principal au moment de la prise de vue. Ensuite, le service Private Cloud Compute d'Apple transforme ces données en une image immuable consultable dans l'application Photos.

Apple décrit cette image spéciale comme un "négatif numérique" unique. En la comparant avec d'autres versions de la photo, il est possible de déterminer avec précision si des modifications ont été apportées au cliché.

Opportunités pour les développeurs et projets futurs

À ce stade, ces images de référence ne sont affichées que dans l'application Photos standard. Cependant, Apple a annoncé qu'elle fournirait à l'avenir des API spécifiques permettant aux développeurs d'intégrer cette fonction dans leurs applications tierces.

Par ailleurs, lors de la présentation, l'entreprise a annoncé le support du standard SynthID, qui aide à identifier les images générées ou éditées par l'IA. Ces mesures visent à assurer la transparence dans l'environnement numérique et à renforcer la confiance des utilisateurs envers l'information.